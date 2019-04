Stupro a Reggio Calabria: 3 ventenni arrestati/ “E’ un incubo, noi persone per bene”

Si torna a parlare del nuovo caso di stupro di gruppo, avvenuto questa volta a Reggio Calabria. Ad approfondire l’argomento è la trasmissione “Storie Italiane”, programma di Rai Uno, che fornisce ulteriori dettagli sulla vicenda. «Che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi? Sembra un film già visto – dice l’inviato Vittorio Introcaso – è successo 8 mesi fa, la notte di San Lorenzo, doveva essere una festa e invece… pare che si conoscessero tutti fra di loro, addirittura compagni di scuola. In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, ci sarebbe stata questa presunta violenza, presunta perché i ragazzi continuano a dire che non vi è stato nulla. I ragazzi hanno affermato di aver bevuto tantissimo e di aver perso quasi conoscenza. Tre fra i 20 e i 21 anni sono finiti in carcere, mentre altri 3 hanno l’obbligo di firma perché accusati di favoreggiamento, non avendo riferito tutto in questi otto mesi di indagini». Un episodio molto simile a quanto accaduto nelle ultime settimane alla Circumvesuviana prima, e a Catania poi, ed in entrambi i casi vittime e carnefici sarebbero dei giovanissimi.

REGGIO CALABRIA, STUPRO DI GRUPPO

«Abbiamo svolto numerose attività di intercettazioni – dice Francesco Ratta della squadra mobile di Reggio Calabria, ai microfoni della Rai – abbiamo pedinato quelli che ritenevano fossero gli autori della violenza sessuale di gruppo, si aggiungono alcune testimonianze, alcune collaborative altre un po’ meno». Come mostrato da La Gazzetta del Sud, una donna, madre di uno dei presunti stupratori, si è sentita male quando ha visto suo figlio essere stato portato via dalle forze dell’ordine. I ragazzi accusati sarebbero infatti tutti giovani per bene, e di conseguenza i genitori degli stessi sono rimasti sgomenti: «Siamo persone per bene – dice un papà alla Rai – è un incubo, possibile che mio figlio sia stato coinvolto in una vicenda così grave?». Le indagini proseguiranno nelle prossime ore.

