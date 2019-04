Trento, cadaveri e bare aperte dentro un capannone/ Scoperta choc nell’Alta Valsugana

Cadaveri e bare aperte a Trento, choc ad Asola: in un capannone dell’area artigianale ex Samatex le forze dell’ordine hanno ritrovato 27 bare contenenti resti di persone estumulate/esumulate da numerosi cimiteri in tutto il territorio del Veneto. Come riportano i colleghi de La voce del Trentino, ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Trento, insieme ai colleghi della Compagnia di Borgo Valsugana e alla Polizia Locale della Valsugana e del Tesino, hanno bloccati tre dipendenti di una cooperativa (autorizzata al trasporto delle bare ma non alla loro apertura) che stavano prelevando i resti umani per metterli in grandi sacchi: fondamentale una segnalazione anonima di una persona insospettita dal continuo via-vai e dai forti odori sgradevoli. Il capannone è stato sottoposto a sequestro probatorio, mentre il responsabile della cooperativa è stato denunciato.

CADAVERI E BARE APERTE A TRENTO: CHOC NELL’ALTA VALSUGANA

I Carabinieri del NOE, una volta giunti sul posto, hanno rinvenuto le salme umane e contattato immediatamente il personale dell’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica provinciale. Una condizione di degrado sconvolgente: 24 bare accatastate una sopra l’altra contenenti le spoglie di defunti provenienti da differenti aree cimiteriali del Veneto, con 3 bare in zinco rinvenute sul pavimento. Secondo una primissima ricostruzione, la cooperativa sociale della Valsugana, anziché portare le salme dai cimiteri ai forni crematori, depositava le casse presso il capannone di Scurelle, per poi separare le spoglie dei defunti dalla casse funebri, ricollocandole in un secondo momento in sacchi di nylon poi riposti in scatole di cartone. Queste, infine, venivano inviate al forno crematorio. Un procedimento che comportava un vantaggio economico alla cooperativa, evidenzia il quotidiano: circa 400 euro a salma grazie ai minori costi di cremazione.

