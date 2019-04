Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Tria, “aumento Iva senza alternative” (18 aprile)

Ultime notizie: parlando in commissione bilancio il ministro Tria ha confermato, in assenza di nuove misure fiscali, l’aumento dell’IVA per il prossimo anno. L’aumento dell’Iva costerà ai cittadini italiani circa 23 miliardi di euro. Tria ha parlato dinanzi ai senatori e ai deputati sottolineando che i suoi uffici sono al lavoro per evitare l’incremento, che scatterà in assenza di misure alternative. Immediata la risposta del vicepremier Luigi Di Maio, con il capo politico del Movimento Cinque Stelle che ha affermato che l’esecutivo di cui fa parte non aumenterà mai le tasse per i cittadini. Tria in maniera “vaga” ha fatto la sponda anche a Salvini sulla Flat Tax, affermando che il prossimo anno ci sarà l’introduzione di quella che è conosciuta come tassazione “piatta”.

La procura di Roma ha formalizzato oggi le accuse per nove militari dell’Arma dei Carabinieri, implicati a vario titolo nella morte di Stefano Cucchi. I militari sono tutti accusati di falso ideologico, omessa denuncia, favoreggiamento e calunnia. Le accuse interessano fra gli altri l’attuale generale Casarsa, all’epoca dei fatti comandante del Gruppo di Roma, competente sulla caserma di Tor Sapienza dove avvenne il pestaggio che probabilmente portò alla morte di Stefano. Appena saputa della messa in stato di accusa degli otto la sorella del geometra, Ilaria Cucchi, ha dichiarato di essere felice che qualcosa si muove, e soprattutto di essere grata all’Arma che ha manifestato la volontà di fare chiarezza sulla vicenda.

Elvira Bruno, 53 anni, è morta strangolata a Palermo dal suo compagno, il 54enne tunisino Moncef Naili. La donna, madre di due figli, è stata uccisa al culmine di una lite familiare: è stato lo stesso assassino a chiamare la polizia; all’arrivo degli agenti l’uomo si è costituito senza opporre resistenza. I due convivevano da diversi anni ma ultimamente i loro rapporti si erano deteriorati, con i vicini di casa che riferiscono di frequenti liti. Il magistrato di turno titolare dell’indagine ha disposto l’arresto dell’uomo, contestualmente ha deciso di sequestrare l’abitazione allo scopo di permettere alla scientifica i rilievi del caso.

Non è bastato il goal di Cristiano Ronaldo per una Juventus umiliata nel gioco e nella tattica dai ragazzini terribili dell’Ajax e dunque eliminata ai quarti di Champions League. I bianconeri erano passati in vantaggio con una bella rete del portoghese, raggiunti da van de Beek, sono stati superati grazie alla segnatura di de Ligt. La sconfitta è stata ancora più amara stante che è maturata all’interno di quello stadio che è nato prioritariamente per aiutare la squadra di Agnelli a vincere la Champions. A fine partita nonostante la delusione per l’eliminazione sia Agnelli che Allegri hanno elogiato i giocatori: entrambi hanno confermato che l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie sarà ritentato l’anno prossimo. Stasera in campo per l’Europa League il Napoli di Ancellotti, i partenopei dovranno ribaltare contro l’Arsenal il 2-0 dell’andata.



