AUGURI BUONA PASQUA, VENERDÌ SANTO 2019/ Poesie e frasi nel giorno della Via Crucis

Auguri di Buona Pasqua 2019, ci prepariamo a trascorrere la festività e ad inviare messaggi ai propri cari per celebrare la ricorrenza. Sono diverse le poesie sul tema, come Ultima Cena di Renzo Pezzani: «Le donne preparano sul desco / un po’ di vino e un po’ di pane fresco. / E Gesù mesce il vino e il pane tocca, / ma prima d’accostarseli alla bocca / dice per tutti le parole arcane: / “Ecco; chi mangerà di questo pane / di frumento, di me sarà saziato, / e chi berrà del vino che ho toccato / del mio sangue berrà, né più avrà sete. / Poi la bevanda e il cibo spartirete / e verso il mondo col mio cuore; andrete”». Questa, invece, Resurrezione di Maggiorina Castoldi: «Dormivi, e la siepe è fiorita; / dormivi, ed il rovo / che ancora al crepuscolo nere / tendeva le braccia, stamane / è tutto un rigoglio di fiori / E il cielo ha smaglianti colori. / E squillano mille campane. / Le rondini volano a schiere / nell’aria: già sono lontane. / E’ Pasqua: la chiesa gremita / odora d’incenso e di ceri. / Sfiorato da tremule dita / già l’organo geme / e un inno tra i fiocchi leggeri / d’incenso dilaga nell’aria / che tutta ne palpita e freme».

AUGURI BUONA PASQUA 2019, TRA PASCOLI E BATTUTE SPIRITOSE

Per fare gli auguri di buona Pasqua 2019 segnaliamo anche La domenica dell’olivo di Giovanni Pascoli: «Hanno compiuto in questo dì, gli uccelli / il nido (oggi è la festa dell’olivo) / di foglie secche, radiche, fuscelli; / quel sul cipresso, questo su l’alloro, / al bosco, lungo il chioccolo d’un rivo, / nell’ombra mossa d’un tremolio d’oro. / E covano sul musco e sul lichene / fissando muti il cielo cristallino, / con improvvisi palpiti, se viene / un ronzio d’ape, un vol di maggiolino». Passiamo a un tono più giocoso, con qualche frase spiritosa da inviare: «Ma a Pasqua vi fate le sopracciglia ad ali di colomba?», «Pasqua con i tuoi, Pasquetta con K-way», «Nell’uovo di Pasqua, Chuck Norris ha trovato un altro uovo di Pasqua. Più grande».

