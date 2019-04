Eurojackpot/ Estrazione oggi 19 aprile 2019: i numeri vincenti (concorso n 16/2019)

Una bella vincita di Eurojackpot nell’uovo di Pasqua? L’estrazione di oggi potrebbe regalare belle sorprese ai tanti appassionati di questo gioco, come accaduto venerdì scorso. In quattro hanno centrato un “5+1” da 480mila euro, altrettanti quelli che hanno realizzato il “5+0” da 169mila euro. Ma tra queste schedine vincente non ce n’è stata nessuna giocata in Italia. In tal caso, infatti, la vincita più alta è stata quella di 3.328,10 euro. Ben diverso è stato il discorso di “Giotto”: questo il nome che la Sisal ha dato al vincitore del 5 aprile scorso, che ha realizzato un “5+0” da 90mila euro circa e si è presentato negli uffici Sisal di Milano per ritirare la sua vincita. Un gran bel bottino, ma oggi bisogna approcciarsi con l’obiettivo di mettere le mani sui 51 milioni di euro. Questo è infatti il montepremi del concorso del 19 aprile 2019. Siete pronti allora per la nuova estrazione di Eurojackpot? E allora buona fortuna.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Il vincitore del “5+0” di Eurojackpot da 90mila euro è nato e vissuto a Lucca. Si tratta di un uomo di mezza età, divorziato e disoccupato. Ha scelto di farsi chiamare “Giotto” perché l’arte è la sua vera passione, diventata poi il suo lavoro visto che ha fatto il restauratore di mobili e affreschi, anche per il Vaticano. Per un grave problema di saluto ha dovuto chiudere e cambiare vita. Sperando in un futuro migliore, ha giocato a Eurojackpot, il gioco con un unico montepremi in Europa. Ha giocato sempre gli stessi numeri, scelti con “intuito”. Ha scoperto di essere uno dei fortunati vincitori su Internet e il giorno dopo ha condiviso la sua gioia nella Ricevitoria in cui ha effettuato la sua giocata, offrendo da bere a tutti. Un piccolo gesto di gratitudine. Non aveva progetti per il futuro, ma ora ha cominciato a pianificare. Potrebbe ritentare la fortuna per l’estrazione di oggi di Eurojackpot, magari cambiando i numeri, «sperando che il mio intuito non mi abbandoni».

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA