Giada Gusmano, Viaggio nel tempo/ Video, “James Bond e le bomb girl”

Giada Gusmano è la protagonista del Viaggio nel tempo per la squadra dei Golia a Ciao Darwin 2019. La ragazza però non riesce a passare alla storia del programma, rimanendo fin troppo spesso in silenzio di fronte alle domande di Paolo Bonolis. Lo sfidante Daniele Mariano dei Davide la mette letteralmente al tappeto, sfruttando la rapidità e superandola praticamente sempre. Lei però si distingue per qualche risposta che fa piuttosto sorridere il pubblico. Quando il conduttore le chiede di commentare la ragazza che interpreta Ursula Andress, lei sottolinea che le splendide donne vicino a James Bond sono le Bomb Girl. Giada però non passa inosservata al pubblico da casa che ne nota la bellezza in un vestito lungo tutto pieno di fiori che fa risaltare il suo fisico statuario.

Clicca qui per il video della puntata

Giada Gusmano, Viaggio nel tempo: Ciao Darwin 2019, un’occasione sprecata

Per Giada Gusmano a Ciao Darwin 2019 questa è stata un’occasione sprecata. Protagonista del Viaggio nel tempo nella squadre dei Golia non è riuscita praticamente a indovinare nessuna delle domande fatte da Paolo Bonolis. Quando questi le chiede chi è la donna che ha avuto sette mariti, indicando un alto omaccione vestito da signora, lei sottolinea che è Biancaneve. Sicuramente è stata simpatica, ma non è riuscita a dare risalto a una squadra che fino a quel momento era in vantaggio. Sono molte le risate quando poi Giada deve far esplodere i palloncini saltandoci sopra con il sedere. La sua altezza, almeno in questo caso, ha rappresentato un insormontabile ostacolo.



