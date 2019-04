Guardia Costiera, nave da crociera Viking Jupiter soccorsa/ Video, turisti trasferiti

Intervento della Guardia Costiera avvenuto nella giornata di ieri presso la Viking Jupiter. Come da comunicato della stessa GC, il soccorso è avvenuto in Sardegna, a circa 20 miglia al largo di Capo Spartivento, provincia di Cagliari. A richiedere l’intervento di soccorso alla Centrale Operativa della Guardia Costiera, è stata la stessa nave da crociera per due passeggeri che necessitavano di urgenti cure mediche. Come si può notare dal video che trovate qui sotto, il Centro di Soccorso Regionale della Guardia Costiera di Reggio Calabria, ha inviato sul posto un elicottero NEMO 11-08 – AW139 del 2° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Catania, con a bordo il personale sanitario del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. Subito dopo aver individuato la nave, il personale a bordo si è calato sull’imbarcazione per soccorrere i due viaggiatori, posti prima sulla barella e poi issati a bordo. L’elicottero ha quindi trasportato i due pazienti presso l’ospedale di Messina, dove sono stati affidati alle cure dei medici.

GUARDIA COSTIERA SULLA VIKING JUPITER

La Viking Jupiter è stata costruita a febbraio di quest’anno presso i cantieri di Fincantieri, una nave dalla stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, con 465 cabine e con un massimo di passeggeri a bordo pari a 930 passeggeri. Si tratta della sesta imbarcazione della compagnia di navi da crociere norvegese “Viking”, una delle leader nel settore. Un’altra nave della stessa compagnia era stata protagonista suo malgrado, poche settimane fa, di un problema al largo della costa occidentale della Norvegia, e per ore la mastodontica imbarcazione era rimasta in balia delle onde e del vento, con numerosi video che vennero pubblicati sul web durante l’emergenza. La “Viking” punta a dotarsi di altre 10 imbarcazioni entro il 2021 e il 2027, realizzate sempre da Fincantieri. Di seguito il video del soccorso al largo di Cagliari

IL VIDEO DEL SOCCORSO SULLA VIKING JUPITER





