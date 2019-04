Mila Suarez, topless in piscina/ Atmosfera bollente al Grande Fratello 2019

Mila Suarez è sempre più la protagonista del Grande Fratello 2019. Dopo aver riempito le prime pagine dei giornai di gossip per la diatriba con l’ex fidanzato Alex Belli, nella casa più famosa d’Italia, la bella marocchina sta sfoggiando le sue curve esplosive incantando non solo i propri coinquilini, ma anche il pubblico a casa. Ad apprezzare, in modo particolare, la bellezza di Mila Suarez è sicuramente Gennaro Lillio con cui, pare, ci sia stato un momento d’intimità. La Suarez, però, ha deciso di fare un regalo a tutti e, durante un bagno in piscina, è rimasta in topless sfoggiando la perfezione del seno rifatto pochi mesi fa. Gli inquilini della casa di Cinecittà, in questo venerdì santo, approfittando del sole di Roma, hanno deciso di concedersi un momento di relax in piscina e tra un tuffo e l’altro, Mila è rimasta in topless.

Mila Suarez resta in topless in piscina a Grande Fratello 2019

Mentre i maschietti della casa del Grande Fratello 2019 hanno mostrato i muscoli, le donne hanno sfoggiato le loro curve esplosive. Mila Suarez, così, per la seconda volta, è rimasta in topless per poi incantare tutti sotto la doccia insieme a Francesca De Andrè e Ivana Icardi. Fisici statuari e curve perfette non stanno passando inosservati agli occhi degli uomini della casa che apprezzano sempre di più la bellezza delle loro coinquiline. L’atmosfera, dunque, nella casa più famosa d’Italia, sta diventando sempre più bollente. Le simpatie e il feeling tra tutti i concorrenti cresce e le probabili coppie aumentano. Ad oggi, dunque, la più sexy è sicuramente la bella Mila che, con il suo Gennaro, è pronta a regalare emozioni ai telespettatori del reality.

