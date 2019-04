Siri indagato per corruzione “Tangente da 30mila euro”/ Rapporti sospetti con Arata

Armando Siri è indagato da ieri per corruzione. Secondo l’accusa, il sottosegretario alle infrastrutture, le cui deleghe sono già state ritirate dal titolare del Mit, Toninelli, intendeva influire sulle scelte del ministero dello Sviluppo economico e del ministero dell’Ambiente, «per far approvare “emendamenti” – come si legge su IlSole24Ore.it – richiesti dal professor Paolo Franco Arata, “testa di legno” di società nel settore rinnovabili riconducibili a un imprenditore in odor di mafia». Questa è quanto viene imputato al sottosegretario in quota Lega, che va specificato, è totalmente estraneo ai fatti di mafia, ma che è invece accusato di essere stato corrotto da Arata. Due sono le indagini coordinate dalle procure di Roma e di Palermo, che nella giornata di ieri hanno disposto alcune perquisizioni. Stando a quanto stabilisce in particolare la procura capitolina, Siri avrebbe percepito una tangente da 30mila euro, «proponendo e concordando con gli organi apicali dei ministeri competenti per materia (Infrastrutture, Sviluppo economico, Ambiente) l’inserimento di emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto “minieolico”».

SIRI INDAGATO PER CORRUZIONE

Siri avrebbe quindi favorito Arata, amministratore delle società Etna srl, Alqantara srl, Solcara srl e Solgesta srl, tutte nel settore delle energie rinnovabili, da tempo sotto attenzione dell’antimafia per i suoi rapporti con Vito Nicastri, ritenuto il re dell’eolico in provincia di Trapani e considerato molto vicino al superboss Matteo Messina Denaro. Nel dettaglio, i magistrati ritengono che Siri abbia tentato di inserire degli emendamenti «in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentare (decreto interministeriale in materia di incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili) e di iniziativa governativa di rango legislativo (legge cosiddetta mille proroghe, legge di stabilità, legge di semplificazione)». Gli emendamenti richiesti da Arata, e forse fatti approvare con la spinta di Siri, avrebbero quindi avuto un effetto diretto sulle attività di Cosa Nostra, visto il collegamento Arata-Nicastri-Denaro. Il sottosegretario ovviamente rimanda al mittente ogni accusa, affermando di essere tranquillo e sicuro che la verità verrà a galla, ma nel contempo è scoppiata la bagarre in seno al governo, con un nuovo ennesimo scontro fra il Movimento 5 Stelle, che chiede le dimissioni immediate di Siri, e la Lega, che invece difende il proprio esponente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA