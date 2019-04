Decapitato e fatto a pezzi con un’accetta/ 2 colombiani fermati: si cerca il movente

Due persone sono state fermate nella giornata di ieri a seguito del cadavere decapitato, carbonizzato e senza arti, ritrovato sabato sera in quel di Milano. Si tratta di due colombiani, al momento in stato di fermo con l’accusa di omicidio aggravato da crudeltà (uno), e concorso con lui nell’occultamento e vilipendio di cadavere (l’altro). Il più giovane dei due ha solo 21 anni, e la polizia lo ha fermato all’aeroporto mentre stava per imbarcarsi per un volo, molto probabilmente di sola andata, destinazione Madrid. L’altro ha invece 38 anni, da tempo in Italia e regolare, ma già conosciuto alle forze dell’ordine per tre denunce per furto. Un caso risolto praticamente in tempi record quello degli uomini della squadra mobile di Lorenzo Bucossi, anche se resta da scoprire il movente di tale atroce delitto. Al momento non è ancora stata identificata la vittima, che a quanto pare sarebbe un uomo e non una donna come si diceva inizialmente. Si sa solo che i due carnefici e la vittima stavano facendo una grigliata sabato sera, che forse anche a causa dell’alcol è degenerata in maniera irreparabile, terminando appunto con il corpo di uno dei tre fatto a pezzi. Una violenta lite che ha portato i due ad uccidere il terzo, poi smembrato con un’accetta e messo in un trolley.

DECAPITATO E FATTO A PEZZI CON UN’ACCETTA: 2 COLOMBIANI FERMATI

I due assassini hanno trasportato il corpo con un carrello della spesa presso una zona spazzatura di un condominio nel quartiere Bovisasca di Milano, ed hanno poi appiccato il fuoco. Ma qualcosa evidentemente deve essere andato storto, visto che il cadavere doveva bruciare totalmente, ma la bombola gas gpl piazzata non è esplosa, con le fiamme che solo a metà hanno arso il corpo del poveretto. In procura stanno ascoltando la versione dei testimoni presenti alla famosa grigliata, e sono quasi totalmente esclusi i moventi legati alla droga e alla guerra fra gang di latinos. E’ invece più probabile, come riporta l’edizione online del Corriere della Sera, che a scatenare la lite siano stati dei futili motivi, come spesso e volentieri accade in questi casi, delle passate ruggini mai chiarite fino in fondo, che sono affiorate sabato sera. Preso dalla rabbia, il 21enne avrebbe sgozzato la sua vittima con un coltello, per poi farlo a pezzi di modo da inserirlo in un trolley.

