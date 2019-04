Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 aprile: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 2 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 40/2019, incamerate gioie e dolori per la precedente estrazione di Sabato. Il primo della settimana e forse anche per questo più importante agli occhi di tutti gli appassionati. Prima di scoprire quali saranno i ritardatari ed i numeri vincenti, rivediamo in breve la statistica ed i premi distribuiti lo scorso sabato. Vince il primo posto sul podio della Top 3 un giocatore del 10eLotto di Pollutri (Chieti), che ha indovinato un 9 da 100 mila euro con modalità Doppio Oro. Una giocata del valore di 3 euro che grazie all’estrazione immediata ha fatto schizzare in alto ilt esoretto. Secondo posto per i 50 mila registrati invece ad Aversa, nel Casertano, grazie ad un 9 con Opzione Oro. Anche in questo caso la giocata è stata di 3 euro. Terza posizione infine per i 20 mila centrati ad Aosta grazie ad un 9, giocata da 1 euro. Per quanto riguarda il Lotto, la prima posizione viene destinata ad un vincitore di Bressanone (Bolzano), del valore di più di 93 mila euro e schedina giocata su Tutte le ruote. La provincia di Messina si posiziona invece al secondo gradino, grazie ad un vincitore di Santa Teresa di Riva. Il premio è da 36.500 euro. Il montepremi annuale sale invece fino a 327,3 milioni di euro, di cui 6,8 milioni per quanto riguarda l’ultimo concorso.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

129,2 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto previsto per oggi. L’estrazione di questa sera sarà quindi più ricca, con la possibilità di realizzare la sestina vincente. Le quote secondarie sembrano vivere invece una fase di calo, almeno a giudicare dai dati della statistica precedente. Nel concorso dello scorso sabato, le due quote maggiori si sono battute infatti a colpi di premi ridotti rispetto al previsto. Oltre 15 mila euro per il 4+, realizzato da due giocatori, ed oltre 14 mila euro per il 5, consegnati a 17 appassionati. Sono invece 198 i partecipanti ad aver indovinato il 3+ da 1.531,00 euro, mentre 1.594 i tagliandi vincenti associati alla vincita da 157,32 euro del 4. Scendiamo fino a 15,31 euro per il premio del 3, consegnato a 49.430 appassionati, mentre il bottino del 2 scende ancora una volta fino a 5 euro, vincita centrata da 602.391 giocatori. I vincitori dello 0+ conquistano lo stesso premio e sono 28.193, mentre 14.054 giocatori vengono premiati con 10 euro a testa grazie all’1+. Infine 100 euro per il 2+, destinato a 2.623 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Siamo quasi in dirittura d’arrivo: fra poche ore inizierà il nuovo concorso del SuperEnalotto ed il pensiero di tutti i giocatori va al Jackpot. Soprattutto perché il montepremi non è ancora stato assegnato ad alcun appassionato ed aumenta sempre di più il proprio valore. La delusione potrebbe farsi strada nella mente di tutti gli aspiranti vincitori, ma non è ancora arrivato il momento di gettare la spugna. Anzi è l’occasione giusta per pensare al premio e come spendere una piccola fetta del suo totale. Ritorna anche la nostra Rubrica per parlarvi proprio di questo: abbiamo selezionato su KickStarter un’idea di nuova generazione che piacerà agli appassionati del tutto in uno. UFour è infatti un caricatore wireless pensato per l’Apple Watch, in grado di ricaricare la batteria del dispositivo e fornire di tre porte micro-USB aggiuntive. Maggiore velocità nel trasferimento dei dati e la possibilità di collegare allo stesso caricatore altri tre dispositivi. Il goal previsto da oltre 4 mila euro è già stato realizzato, anche se mancano ancora 28 giorni prima che l’asta venga conclusa.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed i premi del gioco italiano stanno per ritornare: ancora poche ore di tempo prima di assistere alla nuova estrazione. La lotteria regalerà diverse sorprese a tutti i giocatori più fortunati e tutti sperano di poter rientrare nella schiera dei vincitori. Per poter ambire al titolo bisogna però ricordarsi di compilare la schedina, possibilmente con i numeri fortunati. Su questo ultimo aspetto non possiamo garantire, ma la nostra Rubrica di può regalare invece dei numeri da giocare sulla ruota che preferite. Partiamo dalla news e poi scopriamo i numeri grazie alla smorfia napoletana. Parliamo di San Valentino e della festa degli innamorati, che spesso per qualcuno si trasforma in un appuntamento odioso. Naturalmente per chi è ancora single. Molti preferiscono invece pensare a questa giornata come un’occasione in più per vendicarsi di un ex del passato, anche se non è sempre possibile ottenere un confronto con il o la diretta interessata. Un’azienda ha deciso invece di regalare comunque una possibilità in più, realizzando delle solette per scarpe particolari, su cui si può far stampare il volto dell’ex. In questo modo si potrà ottenere una piccola rivincita, dato che ci si ritroverà a camminare in senso figurato sul volto dell’ex partner. Non si tratta però di un’idea moderna, visto che anche nella cultura degli Egizi era prevista l’usanza di mettere un simbolo del nemico sotto ai piedi per svilire lo stesso e diventare padroni di se stessi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la suola, 2, la scarpa, 52, la rottura, 18, la camminata, 81, e la vendetta, 4. Come Numero Oro scegliamo invece il simbolo, 38.



