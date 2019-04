Madonna di Medjugorje/ Messaggio 2 aprile 2019 “famiglia testimone dell’amore di Dio”

Da Medjugorje è atteso per questo secondo giorno di aprile il messaggio diffuso dalla Madonna Regina della Pace tramite la “misteriosa” apparizione alla veggente bosniaca Mirjana Dragicevic Soldo: negli occhi e nel pensiero abbiamo ancora le parole cariche di invito alla conversione che la Madre di Dio ha rivolto solo qualche giorno fa nel messaggio a Marija Pavlovic, dove in particolare un passaggio ci colpì più di altri «Nella natura cercate Dio che vi ha creati perché la natura parla e lotta per la vita e non per la morte. Le guerre regnano nei cuori e nei popoli perché non avete pace e non vedete, figlioli, nel vostro prossimo il fratello. Perciò ritornate a Dio ed alla preghiera». L’invito alla conversione attraverso la realtà di tutti i giorni – dunque non come illuminazione elitaria dall’alto – è una delle cifre storicamente dei messaggi di Medjugorje: ne è ricco ogni singolo passaggio dedicato dalla Madonna ai suoi amati veggenti, chiamati a diffondere le Sue parole senza sosta ormai da oltre 30 anni. Nel portale Medjugorje.ws, nella sezione dedicata alla citazione del giorno, ieri era ospitato un frammento di un passato messaggio (del 25 ottobre 2004) che ci pare particolarmente interessante sia come attesa per il nuovo messaggio in diffusione nelle prossime ore e sia per l’attualità del tema mondiale delicato in materia di famiglia: «Nel cuore della vostra famiglia ci sia Gesù. Imparate nella preghiera ad amare tutto ciò che è santo. Imitate la vita dei santi, che loro siano per voi un incentivo e maestri sulla via della santità. Che ogni famiglia diventi testimone dell’amore in questo mondo senza preghiera e senza pace».

MEDJUGORJE, LA CONVERSIONE DELLA SUORA EX CUBISTA

Medjugorje è preghiera, è richiesta, è pentimento ed è conoscenza: nei messaggi della Madonna però un altro punto è chiaro ed evidente, forse più di tutti gli altri temi. La conversione è il cuore dell’opera caritatevole della Regina della Pace, perché è il cuore stesso della Chiesa: bellissima è la storia raccontata di recente dal portale medjugorjetuttiigiorni.com di una suora convertitasi a Medjugorje dopo una vita ricca di agi e sfrenatezza. «Avevo questo vuoto d’amore enorme, ho cercato di riempire questo vuoto con tutto quello che il mondo mi prometteva al di fuori della famiglia», racconta Suor Anna Nobili, passata dai cubi delle discoteche fino al convento. «Mi piaceva la musica e ci sapevo fare ma la danza e il corpo erano la mia arma di seduzione perché solo così potevo mendicare quell’amore che mi mancava», racconta ancora la donna poi folgorata un giorno dalle preghiere di sua madre per il suo destino e dalla compagnia vissuta in un viaggio a Medjugorje dove fu “sola” con la sua fragilità di fronte alla preghiera e alla riflessione. «Ho avuto un’effusione spontanea dello Spirito e ho sentito che Dio era dentro di me e ho iniziato a piangere… Il mio volto era pieno di luce, non l’avevo mai visto con la luce. Guardavo i ragazzi che mi guardavano il corpo, alcune parti del corpo, ma non volevano conoscere Anna…», conclude Anna e come lei tantissimi altri “cambiati” nel loro percorso di vita dopo un semplice incontro umano eppure straordinario in quei luoghi ricchi di spiritualità e carnalità uniti.

