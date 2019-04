Maestro d’asilo sospeso a Roma/ Maltrattamenti fisici e psicologici sugli alunni

Si torna a parlare del caso del maestro d’asilo di Roma che è stata recentemente sospeso dal proprio incarico a seguito di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni. L’episodio trattato quest’oggi negli studi de La Vita in Diretta, noto programma di Rai Uno, è avvenuto precisamente presso la scuola materna del quartiere romano Casetta Mattei, e il protagonista in negativo di tale vicina era un insegnante di soli 42 anni, che ha scagliato tutta la propria frustrazione nei confronti di 19 piccoli e indifesi alunni. A porre fine alle violenze sono stati gli agenti della polizia locale romana dopo un’indagine coordinata dalla procura della repubblica, gruppo specializzato dei reati contro i minori, i caschi bianchi dell’XI Gruppo Marconi e del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (Gssu). Il 42enne ha ricevuto la misura cautelare di divieto di avvicinamento alla scuola, nonché ai bambini vittime di violenza, con annessa la sospensione dal pubblico servizio, così come disposto dal gip.

MAESTRO D’ASILO SOSPESO A ROMA

Il fermo è avvenuto negli scorsi giorni, alla fine del mese di marzo, ma le indagini sono iniziate a fine 2018, precisamente a dicembre, su segnalazione di alcuni genitori dei piccoli alunni dell’asilo in questione, che hanno notato degli strani comportamenti da parte degli stessi, nonché le presunte percosse e vessazioni a cui i bambini venivano sottoposti durante le lezioni. I bambini lamentavano in particolare dei soprusi, ed inoltre, non volevano più andare a scuola. A quel punto sono scattate le attività investigative, e grazie anche all’aiuto delle telecamere di sorveglianza installate segretamente nella scuola, si è potuto appurare quanto accadeva. «Era diventato molto più aggressivo e io non riuscivo a capire il perché – lamentava una mamma a Fanpage.it – con altre tre mamma siamo andate dai vigili e abbiamo chiesto di mettere le telecamere in asilo. A dicembre, durante le vacanze di Natale, sono state installate». Molti bambini venivano sottoposti a maltrattamenti da parte del maestro sia di natura fisica quanto psicologica, leggasi schiaffi, urla, spinte, punizioni umilianti e offese.

