PAOLO BROSIO VERITÀ CHOC DI MARINA LA ROSA/ Video “nudo è ben messo” (Isola 2019)

La finale de L’Isola dei Famosi 2019 ha regalato tantissime emozioni, ma anche qualche momento di imbarazzo. Marina La Rosa, infatti, durante una serie di domande scomode di Alessia Marcuzzi ha rivelato un particolare choc che ha fatto divertire tutto il pubblico in studio. La ex concorrente del Grande Fratello non si è tirata indietro nel raccontate un segreto hot riguardante uno dei suoi compagni di avventura. Alla domanda insistente della Pinella, Marina ha raccontato qualcosa di inedito su Paolo Brosio: “girava sempre nudo e diciamo è molto ben messo”. A confermare le parole della naufraga anche Marco Maddaloni: “è la verità”. Momento di grande imbarazzo in studio anche per lo stesso Paolo Brosio e la conduttrice Alessia Marcuzzi che, tra le risate generali del pubblico, ha preferito mandare la pubblicità. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Marina La Rosa choc su Paolo Brosio

Si è da poco conclusa la finale de L’Isola dei Famosi 2019 che ha visto trionfare Marco Maddaloni su Marina La Rosa, seconda classificata. La ex concorrente del Grande Fratello è stata sicuramente una delle indiscusse protagonista della quattordicesima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Pungente, diretta e sincera, Marina anche durante la finale del reality show ha regalato una confessione choc riguardante uno dei suoi compagni d’avventura. Durante il momento della prova dei carboni ardenti, Alessia Marcuzzi sottopone i due finalisti Marina La Rosa e Marco Maddaloni ad una serie di domande scomode. I due non si tirano indietro, anzi Marina La Rosa rivela un particolare piccante che ha fatto divertire tutto il pubblico in studio.

Marina La Rosa: “Paolo Brosio è ben messo”

La finale de L’Isola dei Famosi 2019 si è conclusa anche con una rivelazione choc. Marina La Rosa durante la diretta ha risposto ad una serie di domande scomode fatte da Alessia Marcuzzi; tra queste ce ne era anche una che parlava di una possibile tentazione sessuale. “Sull’isola diciamo che quella parte lì si azzera, non esiste, però devo dire che quando è arrivato Bettarini mi sono detta va però” rivela Marina La Rosa, mentre Maddaloni non nasconde: “ho finto che Youma fosse la mia compagna”. Ma non finisce qui, poco dopo Marina La Rosa rivela un segreto finora mai confessato. Se Marco Maddaloni parla di una spiaggia dove si recavano per trovare dei cocchi, Marina rivela: “diciamo che questa persona di cui sto per parlare ha avuto questa illuminazione durante il suo cammino per cui la parte fisica-sessuale è ovviamente azzerata, però diciamo che lui stava spesso nudo ed effettivamente è molto ben messo”. Risate in studio tra il pubblico con Alba Parietti che interviene: “o l’informazione si da in todo o niente”. Allora Marina La Rosa precisa: “Paolo Brosio parlava spesso e volentieri completamente nudo”. Affermazioni che trovano conferma anche da parte di Marco Maddaloni: “Paolo stava sempre nudo”. Clicca qui per vedere il video



© RIPRODUZIONE RISERVATA