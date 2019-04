Osvaldo Dell’Anna, morto dj a 39 anni/ Faceva ballare Salento: sconfitto da un male

È morto Osvaldo Dell’Anna, dj e storico animatore delle notti salentine. Ha fatto ballare tantissimi ragazzi con i suoi bassi belle discutete più famose del Salento, come il Riobò di Gallipoli e il Blu Bay di Castro. E poi ci sono i famosi “beach party” al Samsara. Osvaldo Dell’Anna è morto all’età di 39 anni. Da cinque mesi lottava con un brutto male che lo aveva colpito. «La vera forza si misura nella capacità che hai di sorridere anche quando la vita ti rema contro», aveva scritto il dj sui social qualche mese fa. Sposato, nel novembre scorso era diventato padre di due gemelli. Sui social in molti gli hanno dedicato pensieri e ricordi. «Fai danzare gli angeli lassù, anche loro si muoveranno senza fermarsi mai su ogni tuo basso. Addio Osvaldo parleremo per sempre di te come una persona speciale, soprattutto umile che ha fatto divertire generazioni di giovani che oggi piangono affranti la tua triste dipartita», ha scritto ad esempio Errico.

OSVALDO DELL’ANNA, MORTO DJ CHE FACEVA BALLARE SALENTO

Il mondo della movida salentina è in lutto per la morte di Osvaldo Dell’Anna, uno dei dj più conosciuti delle discoteche locali. Purtroppo il 39enne originario di Surbo (Lecce) ha perso la sua durissima battaglia contro il male che lo aveva colpito cinque mesi fa. Amante della musica, sin da giovanissimo si era avvicinato alla consolle, riuscendo a trasformare la sua passione in un lavoro che gli aveva permesso di farsi conoscere in tutti i locali più noti del Salento. Ma Osvaldo Dell’Anna non era solo un dj, perché non aveva solo la passione per la musica. Aveva mostrato capacità importanti anche in campo imprenditoriale, soprattutto nel settore del turismo balneare, infatti gestiva il lido “L’approdo” di Torre Chianca. I funerali si svolgeranno oggi a Surbo, nella chiesa di Santa Maria del Popolo. Qui l’ultimo saluto al dj che ha terminato la sua breve vita terrena lasciando nel dolore familiari, parenti e moltissimi amici.





