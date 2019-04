Pacco bomba a Chiara Appendino/ Airola choc “I bombaroli bravi non ci sono più”

Continuano i messaggi di solidarietà nei confronti della sindaca di Torino, Chiara Appendino. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha ricevuto nella giornata di ieri un pacco bomba, intercettato e non esploso, a firma “Scuola di Via Diaz”, un chiaro riferimento ad un gruppo anarchico forse genovese. Un indizio in più, il fatto che domani il primo cittadino del capoluogo piemontese sarà proprio a Genova per firmare un patto fra sindaci, e in vista dell’appuntamento delle prossime ore il padrone di casa Marco Bucci, ha spiegato: «Domani la sindaca di Torino Chiara Appendino sarà a Genova per la firma del patto dei sindaci per l’ambiente e in quell’occasione le esprimeremo personalmente la nostra solidarietà per quanto accaduto». Un commento giunto quest’oggi presso il consiglio comunale, su invito del grillino Luca Pirondini a rivolgere appunto un pensiero nei confronti dell’Appendino.

PACCO BOMBA A CHIARA APPENDINO: IL POST DI AIROLA

Sta invece senza dubbio facendo discutere l’intervento del senatore del Movimento 5 Stelle, Alberto Airola. L’esponente torinese dei pentastellati ha postato su Facebook il proprio pensiero riguardo all’accaduto, e più che una difesa in favore della collega Appendino, è apparso un invito a colpire altrove. Il post viene infatti concluso con tale parole: «Sbaglia/te sempre obiettivo, non capite proprio nulla di Istituzioni. Siete troppo ignoranti per fare i bombaroli. Quelli bravi di una volta sapevano chi colpire e pagavano di persona, evidentemente di gente così, non ce n’è più. È rimasta la feccia peggiore». Il messaggio pubblico è divenuto virale nel giro di breve tempo al punto che lo stesso Airola è stato costretto a modificare la parte in cui scriveva “Quelli bravi di una volta sapevano chi colpire e pagavano di persona, evidentemente di gente così, non ce n’è più”, di cui ora non vi è più traccia. La cosa importante è che Chiara Appendino, dopo l’ovvio spavento iniziale, ha fatto sapere di non essere intimidita e di andare avanti spedita per la propria strada.

