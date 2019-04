Revenge Porn: ok alla Camera/ Codice rosso approvato: ecco cosa prevede l’emendamento

E’ notizia degli ultimi minuti l’ok alla Camera per il Codice Rosso e per il Revenge Porn. L’emendamento, in difesa soprattutto della donne, che prevede il carcere per chi pubblica in rete foto o video compromettenti, è stato approvato dalla commissione Giustizia di Montecitorio, ed ora passerà in Aula. Chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, che dovrebbero invece rimanere privati, e senza il consenso delle persone rappresentate nello stesso materiale, viene punito con una reclusione che può andare da uno fino a sei anni di galera, e multa da un minimo di 5000 euro fino ad un massimo di 15000. La stessa pena viene applicata anche a chi ha ricevuto il materiale in questione, per poi pubblicarlo e diffonderlo, con l’obiettivo di recare un danno a colei o a colui che si vede nelle foto o nei filmati. Viene inoltre stabilito che la pena aumenta nel caso in cui la diffusione di materiale “compromettente” avviene per mano del coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona legata o che è stata legata a quella offesa. Stessa cosa se la distribuzione del materiale avviene attraverso gli strumenti informatici o telematici.

REVENGE PORN: OK ALLA CAMERA

Viene inoltre specificato che la pena viene aumentata da un terzo fino alla metà nel caso in cui la persona che subisce un danno sia in condizione di inferiorità fisica o psichica, oppure, una donna in stato di gravidanza. La persona convinta di aver subito un danno di questo tipo dovrà presentare querela alle autorità e dovrà farlo entro sei mesi di tempo dal momento in cui i fatti sono accaduti. Laura Boldrini, ex presidente della Camera, si dice soddisfatta dell’approvazione di tale provvedimento «È una vittoria delle opposizioni», mentre Federica Zanella di Forza Italia, ha sottolineato che il testo riprende quello a sua firma «aggiungendo il reato di divulgazione e l’aumento di pena per le condotte realizzate ai danni di disabili».

