Romina Meloni, uccisa da ex marito a Nuoro/ Attesa autopsia: lui in silenzio dal Gip

Scena muta di Ettore Sini, l’uomo che domenica ha ucciso a Nuoro l’ex moglie Romina Meloni e ferito gravemente il suo nuovo compagno Gabriele Fois. Il 49enne si è presentato nel tribunale di Sassari per l’udienza di convalida del fermo, ma non ha parlato. L’agente penitenziario, accompagnato dalle guardie carcerarie, davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo non è apparso lucido per sostenere un interrogatorio, quindi davanti al giudice ha fatto scena muta. Ettore Sini, assistito dall’avvocato Lorenzo Soro, è accusato di omicidio e tentato omicidio, ma l’accusa potrebbe essere riformulata per la premeditazione. Per gli inquirenti è partito da Ozieri a Nuoro domenica pomeriggio per uccidere. Gli atti dell’interrogatorio verranno trasmessi ai pm di Nuoro Ireno Stata e Riccardo Belfiori, titolari delle indagini. Invece nell’obitorio dell’ospedale San Francesco sono ore di attesa per l’autopsia sul corpo di Romina Meloni, freddata con un colpo mortale al collo.

ROMINA MELONI, UCCISA DA EX MARITO A NUORO

Quello compiuto domenica pomeriggio a Nuoro da Ettore Sini è un percorso di morte netto, chirurgico. Ettore Sini è riuscito a entrare in casa dell’ex e a ucciderla dopo una lite furibonda, poi ha ferito anche il nuovo compagno della donna ed è scappato. Ma la sua fuga è durata sei ore. L’agente di polizia penitenziaria è stato rintracciato dai carabinieri del Comando provinciale di Nuoro che avevano avviato una caccia all’uomo. I militari dell’Arma stanno ricostruendo quanto accaduto domenica pomeriggio alle 17 nell’abitazione in via Napoli, dove Romina Meloni viveva con il nuovo compagno, Gabriele Fois. Ettore Sini era da tempo separato dalla moglie, ma voleva parlare con l’ex di qualche questione passata. I vicini di casa hanno sentito discutere, poi le urla e gli spari. I residenti di via Napoli hanno allertato subito le forze dell’ordine, così si è avviata la macchina dei soccorsi, mentre i carabinieri cercavano il fuggitivo, trovato e poi portato in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA