Sissy Trovato Mazza: svolta nel giallo/ Suo Dna su arma “Tracce sangue forse postume”

Sissy Mazza Trovato, il giallo della sua morte è a una svolta? Dopo che negli scorsi giorni la perizia di parte ha rilevato che le tracce di Dna sull’arma erano tutte della donna deceduta il 12 agosto dopo ben due anni di agonia, rafforzando la tesi della Procura secondo cui si sarebbe trattato di un suicidio, la famiglia della donna continua a sostenere che Sissy non si è tolta la vita mentre era in servizio esterno. La perizia affidata a dei consulenti ha spiegato come sulla pistola dell’agente di polizia penitenziaria (trovata in fin di vita in un ascensore dell’Ospedale di Venezia il 1° novembre 2016) siano state trovate solo tracce del suo Dna, ma si legge pure che “è possibile che le tracce di sangue possano essere postume”: inoltre lo stesso posizionamento delle suddette tracce e la loro unicità potrebbero quindi far pensare invece a una sorta di “imbrattamento successivo”.

LA FAMIGLIA NON CREDE AL SUICIDIO

Anche per questo motivo negli ultimi giorni Fabio Anselmo, il legale che segue la famiglia Mazza, dopo che la perizia di parte è stata depositata ha chiesto che ci siano ulteriori approfondimenti per capire meglio al dinamica dei fatti: come è noto, infatti, nel corso dell’indagine sono emerse diverse incongruenze che hanno reso ancora più intricato il giallo attorno alla morte di Sissy e anche i nuovi accertamenti disposti dalla procura veneta, pur non portando a novità di rilievo che facciano vacillare la tesi del suicidio, lasciano comunque una porta aperta. La famiglia infatti non ha mai creduto che la donna si sia tolta la vita e basa questa sua convinzione su quanto rinvenuto tra gli effetti personali dopo la sua morte, tra cui un documento in cui la Trovato Mazza pareva intenzionata a denunciare il comportamento di alcune colleghe della Polizia Penitenziaria alla direzione del carcere femminile della Giudecca in merito a vicende a tutt’oggi non ancora chiarite e che Sissy definiva “gravi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA