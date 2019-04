TORRE DEL GRECO, 20 EURO IN CAMBIO DEL VOTO/ Elezioni Amministrative 2018: 14 arresti

Soldi in cambio del voto alle elezioni amministrative del 2018: per la precisione, somme dai 20 ai 35 euro per assicurarsi una preferenza al candidato prescelto. Questo lo scenario emerso dalle indagini dei carabinieri di Torre del Greco, che hanno eseguito 14 misure cautelari emesse dal gip di Torre Annunziata. Gli indagati, come riportato da La Repubblica, sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al voto di scambio elettorale, voto di scambio elettorale, attentati contro i diritti politici del cittadino, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, favoreggiamento, detenzione illegale di armi da sparo comuni e da guerra. Le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata hanno fatto emergere un quadro inquietante, con un sodalizio criminale attivo a Torre del Greco che in occasione delle elezioni comunali aveva acquistato voti in cambio di piccole somme di denaro oppure di generi alimentari e promesso posti di lavoro previsti da un progetto regionale.

TORRE DEL GRECO, 20 EURO IN CAMBIO DEL VOTO

Giocavano sulla disperazione e le difficoltà dei cittadini di Torre del Greco gli uomini che hanno comprato il loro voto offrendo in cambio 20-35 euro. I due consiglieri coinvolti nell’inchiesta sono stati eletti in due liste diverse ma fanno parte della maggioranza che quelle elezioni le ha vinte, una coalizione civica che fa capo al centro destra. Si tratta di un poliziotto, per cui il gip ha disposto il divieto di dimora, il quale ha avvertito dei controlli imminenti delle forze dell’ordine chi era intento a comprare voti davanti al seggio elettorale; e di un uomo politico locale, confinato ai domiciliari, che ha procurato voti in cambio di 5 assunzioni nella ditta che gestiva l’appalto dello smaltimenti dei rifiuti. Nell’inchiesta, scrive ancora La Repubblica, è stato coinvolto anche il responsabile di una onlus locale che è riuscito a dirottare pacchi di generi alimentari con la sigla Unicef poi distribuiti in cambio di voti.

