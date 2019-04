Una Vita, puntata serale/ Anticipazioni 2 Aprile: shock ad Acacias, il cadavere di…

Shock ad Acacias 38 per la morte di Adela. Simon, prima di partire con Elvira per evitare di vanificare il sacrificio della moglie, ha fatto in modo di assicurare una degna sepoltura facendo arrivare il suo cadavere ad Acacias. Ad occuparsi del funerale della donna sarà Susana in quanto suocera. La sarta di Acacias, però, pur essendo una donna forte, comincerà a perdere colpi e a rendersi conto di quanto il male non muoia mai. Convinta che ad uccidere Adea sia stato il colonnello con cui la donna era stata vista poche ore prima, Susanna non esiterà ad attaccare pubblicamente Valverde che, con l‘aiuto di un sicario, ha cercato di uccidere Simon e riportare sua retta via Elvira non immaginando che Adela, pentita di aver spifferato tutto, avrebbe sacrificato la propria vita pur di salvare i marito (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LE ALLUCINAZIONI DI URSULA

Come ogni settimana, il martedì sera di Rete 4 è dedicato alle emozioni delle soap opera spagnole che, ormai da anni, fanno compagnia ai telespettatori italiani, sempre più affezionati ai protagonisti delle varie vicende. Oggi, martedì 2 aprile, dopo il consueto appuntamento con Il Segreto, alle 22.25, andrà in onda una nuova puntata serale di Una Vita che, dopo la puntata pomeridiana, regalerà nuove emozioni ai propri fans. Al centro della nuova puntata ci sarà non solo il lutto del quartiere di Acacias per le morti di Adela e Olga, ma anche i sospetti di Blanca che, pur assumendo determinati farmaci, non conosce ancora la causa del proprio malessere. Diego, invece, scopre il motivo per il quale Samuel è furioso con lui mentre Ursula comincia a sentire tremare il terreno sotto i propri piedi, ma cosa accadrà con esattezza questa sera? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: I SOSPETTI DI BLANCA

Ursula, per salvare la vita a Blanca in attesa del bambino che rappresenta un’assicurazione sulla vita per lei, non ha avuto pietà nell’uccidere Olga, l‘atra figlia. Tuttavia, l‘omicidio di cui si è macchiata non è senza sofferenza. Ursula, infatti, pur essendo sicura di aver fatto la cosa giusta, comincia a fare i conti con la propria coscienza. L‘ex domestica, infatti, ha le allucinazioni e vede Olga che le chiede spiegazioni su una cicatrice che ha sulla gamba. Diego, nel frattempo, scopre che Blanca è affetta da mercurialismo, la stessa malattia di cui soffriva lui e capisce il motivo per il quale Samuel è furioso. Quest’ultimo, infatti, non ha più alcun dubbio sul tradimento della moglie e del fratello nei suoi confronti. Blanca, invece, vorrebbe sapere il motivo per il quale deve assumere determinate medicine. Samuel, però, mantiene il segreto e così Blanca incarica Leonor di scoprirlo.

ANTICIPAZIONI: IL LUTTO PER LA MORTE DI OLGA E ADELA

Ad Acacias 38, tutti sono in lutto per la morte di Adela e Olga. Adela è morta per salvare la vita a Simon che, innamorato di Elvira, ha deciso di lasciare per sempre Acacias per poter vivere la sua storia d’amore. Per non rendere vano il sacrificio della moglie, Simon è partito comunque con Elvira mentre Susana, quando scopre che Adela è morta, è sicura che ad ucciderla sia stato il colonnello che aveva sorpreso poco prima nella sua sartoria. Susana, così, dopo aver sorpreso il colonello per strada, lo aggredisce pubblicamente. A casa Palacios, invece, è finalmente tornata la serenità. Dopo aver riacquistato la propria libertà, Antonito non ha alcuna intenzione di commettere altri errori: il suo unico obiettivo è rendere felice Lolita e poter finalmente vivere la sua storia d’amore.



