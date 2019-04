Buona Pasqua 2019, frasi auguri e immagini/ Su WhatsApp e Facebook: per i maturandi..

Il tempo vola, le feste si avvicinano ed è tempo di auguri di buona Pasqua. Questo è un momento felice per tutti: ci sono i più piccoli che non vedono l’ora di aprire i regali e soprattutto le uova di cioccolato, mentre i più grandi approfitteranno di queste festività per rilassarsi. Ma non si possono dimenticare le frasi e immagini di auguri da inviare ad amici, parenti e colleghi da inviare via WhatsApp, Facebook e Instagram o più semplicemente via sms. E allora lasciatevi ispirare da qualche suggerimento. Potete partire dal massimo esponente della cristianità, papa Francesco: «La Pasqua è la festa più importante della nostra fede, perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell’amore di Dio per noi che celebra un grande unico mistero: la morte e la risurrezione del Signore Gesù». C’è poi un messaggio Urbi et Orbi di papa Paolo VI del 10 aprile 1977 che è sempre attuale. «La gioventù di oggi, noi crediamo, è particolarmente predisposta a comprendere e ad accogliere questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia, ed alla gioventù con intenzionalità stimolante noi lo rivolgiamo: la vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana!».

BUONA PASQUA 2019, FRASI AUGURI PER I MATURANDI…

Quando si tratta di fare gli auguri nulla va lasciato al caso, anche e soprattutto per quelli di buona Pasqua. Cercare le frasi e le immagini giuste da dedicare è una questione molto delicata, ma potete distinguervi se nella vostra cerchia di amici e parenti c’è qualche maturando. Le festività pasquali sono infatti un momento di pausa per chi si sta preparando agli Esami di Stato. E allora per aiutarli in questo momento complicato, mandate qualche frase che possa suonare la carica, come quelle proposte da Skuola.net. «Buona Pasqua e possano gli esami essere più facili di una partita a Fortnite», per gli appassionati di questo gioco. «Buona Pasqua e possa il tuo colloquio orale durare meno di una puntata di Trono di Spade» e «Buona Pasqua e possano i componenti della commissione d’esame essere più clementi di Daenerys Targaryen» per gli amanti della celebre serie tv. Per i maturandi più “social” invece: «Buona Pasqua e possa il tuo compito di italiano essere scritto meglio del 90% dei post su Facebook».

