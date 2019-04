Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 20 APRILE 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 20 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 48/2019. Siamo ad un giorno di distanza dall’inizio di Pasqua 2019 e molti stanno organizzando trasferte, pic nic ed impegni vari in previsione della festività. Gli appassionati delle lotterie italiane non hanno di certo dimenticato l’appuntamento di questa sera e sono pronti per dare il via alla nuova gara. Com’è andata invece l’estrazione dello scorso giovedì? Se per il Superenalotto è sufficiente cliccare qui, per Lotto e 10eLotto rivediamo la statistica grazie all’aiuto di Agipronews. Primo posto per una doppia vincita registrata al 10eLotto e che premia un giocatore di Castelsardo, in provincia di Sassari, ed un altro di Reggio Calabria. Doppietta anche per la seconda posizione, che regala 40 mila euro a due vincitori di Firenze e Roma. Il montepremi annuale oltrepassa invece la soglia di 1,4 miliardi di euro, di cui 25,6 milioni per l’ultimo appuntamento. Il Lotto assegna la sua prima vincita a Rapallo, in provincia di Genova, dove un fortunello ha centrato un ambo sulla ruota ligure del valore di 37.500 euro. Seconda posizione per una tripletta realizzata a Palermo, Gottolengo, in provincia di Brescia, e Monreale, in provincia di Palermo, e del valore di 22.500 euro cadauna. Il montepremi dell’anno si avvicina a quota 382 milioni di euro, mentre 5,3 milioni distribuiti solo nell’ultima estrazione.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Jackpot da 139,2 milioni di euro per la nuova estrazione del SuperEnalotto, ancora una volta protagonista della prima serata di questo sabato. La statistica per ora non gioca a favore di tutti gli appassionati del gioco italiano, ancora incerti sul destino della sestina vincente. L’ultimo concorso non ha infatti reso giustizia a tutti coloro che speravano in bottini sorprendenti, anche se una quota in particolare ha superato la media precedente. Il 5 ha centrato infatti il primo posto in classifica grazie ad oltre 50 mila euro in premio, realizzato da quattro fortunelli. Altri quattro giocatori per la vincita del 4+ ed il bottino da oltre 27 mila euro, mentre 97 gli appassionati che hanno indovinato il premio da 2.291 euro grazie al 3+. Scendiamo fino a 276,34 euro per il tesoretto del 4, che premia 750 vincitori, mentre 22,91 euro a testa per i 27.142 giocatori che hanno imbroccato il 3. Premio da cinque euro infine per tutti i partecipanti che hanno centrato il 2, ovvero 418.040 in tutto. Stessa posizione anche per i 5 euro dello 0+, che destina il bottino a 22.584 vincitori, mentre 11.076 i giocatori che con l’1+ si sono portati a casa 10 euro a testa. Il 2+ da 100 euro infine ha consegnato a 1.726 appassionati il premio da 100 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e premi anche per questo sabato: il ciak dell’estrazione di oggi darà il via alla corsa a premi che impegnerà tutti gli appassionati italiani. Sisal e Lottomatica unite in previsione delle nuove vincite, ma come fare se non si è sicuri su quali numeri giocare? La nostra Rubrica vi potrebbe fornire una valida soluzione, grazie ai numeri ottenuti da una news selezionata per voi ed analizzata con l’occhio attento della smorfia napoletana. Partiamo dalla notizia: una delle stanze più usate e controverse di ogni casa è il bagno, dove a quanto pare si possono trovare strani oggetti e non solo i canonici sanitari. Le autorità australiane sono dovute intervenire infatti per riuscire a catturare un cucciolo di opossum finito inspiegabilmente all’interno dello scarico del water. Durante una normale passeggiata con il cane, un uomo dell’Oregon si è invece imbattuto in un bagno mobile che nascondeva al suo interno diverse piantine di marijuana. L’evento più strano riguarda forse quanto accaduto in Cina, dove una donna è rimasta intrappolata in un bagno turco con la propria gamba. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il bagno, 18, l’incidente, 39, la gamba, 59, il cucciolo, 2, e l’intervento, 59. Come Numero Oro scegliamo invece la stranezza, 78.

Il SuperEnalotto ed il Jackpot saranno i protagonisti della serata di oggi, grazie ad una nuova strazione che provocherà una pioggia di premi in tutto lo Stivale. Appassionati in prima fila pronti a raccogliere i frutti della fatica quotidiana, dopo aver compilato schedine e aver svolto tutti i riti scaramantici che più preferiscono. Il montepremi si potrebbe unire alle quote secondarie e regalare qualche imprevisto a tutti coloro che ormai hanno perso le speranze. I giocatori più solidi hanno invece già messo in cantiere la possibilità di vincere il primo premio della lotteria ed hanno già individuato un progetto con cui battezzare il lieto evento. E voi? Se siete fra i partecipanti più indecisi, potete sempre sfruttare il consiglio della nostra Rubrica. Grazie a KickStarter, parliamo oggi di Airloop, le rivoluzionarie cuffiette wireless, adatte per chi fa sport e dotate di una batteria super potente in grado di durare fino a 80 ore. Waterproof, dotate di bluetooth avanzato, ergonomici, confortevoli e dotate di assistente vocale: Airloop è in grado di annullare i disturbi nell’audio ed offrire un esperienza audio superiore. Goal da oltre 44 mila euro già superato da versamenti generosi e dieci giorni di tempo prima che l’asta venga conclusa.



