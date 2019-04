Meteo Pasqua e Pasquetta 2019, previsioni/ Sole e caldo, poi le nubi: lunedì pioggia?

Quali saranno le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2019? E’ questa la domanda che serpeggia tra coloro che potranno concedersi due giornate di vacanza, possibilmente lontani dallo stress cittadino. Solitamente la domenica di Pasqua, ed ancor più il lunedì di Pasquetta rappresentano giornate dedicate alle gite fuori porta o in generale ad attività all’aria aperta, sia essa una passeggiata romantica al mare o un pic-nic in famiglia in un parco o, se possibile, in montagna o campagna. Ecco allora che in queste circostanze diventa interessante scoprire cosa ci riserva il meteo al fine di poter organizzare senza intoppi i nostri programmi all’aperto senza correre rischi. Secondo le previsioni rese note dagli esperti de IlMeteo.it, per la giornata di domenica 21 aprile tutto sommato le condizioni meteorologiche dovrebbero essere buone in quasi tutta la penisola, con ampie possibilità di trascorrere del tempo all’aria aperta ma il rischio potrebbe sempre essere dietro l’angolo. In realtà, proprio a partire dalla giornata di Pasqua non si dovrà ignorare qualche segnale di cambiamento che potrebbe presagire, in alcune zone d’Italia, l’eventualità di rovesci locali e temporali. A causa del forte vento di scirocco, infatti, la giornata rischia di essere disturbata dalle nubi che oscureranno in particolare i cieli del Sud e delle Isole maggiori per poi spostarsi gradualmente verso il Centro e gran parte del Nord. Occorre dunque mettere in preventivo qualche temporale soprattutto nelle zone del Nord Ovest e sui rilievi alpini ma anche qualche rovescio tra i monti della Campania e della Calabria nelle ore centrali del giorno. Locali mareggiate potranno essere provocate dallo scirocco in Sicilia, basso Tirreno, Sardegna e area ionica.

METEO PASQUETTA 2019: DALLE NUVOLE DI PASQUA ALLA PIOGGIA

Se la giornata di Pasqua 2019 potrebbe essere disturbata dalle nubi che potrebbero addensarsi per effetto dei forti venti di Scirocco, come sarà il meteo nel giorno di Pasquetta 2019? Il Lunedì dell’Angelo, sempre secondo le previsioni del portale de IlMeteo.it, potrebbe essere in parte rovinato non solo dalle nuvole ma, questa volta, anche dalla pioggia. La Pasquetta fuoriporta sarà del tutto rovinata dal maltempo? Durante il pomeriggio di lunedì 22 aprile, alcuni fenomeni a carattere piovoso potrebbero interessare parte delle regioni del Nord, in particolare Piemonte, monti della Liguria, Emilia Romagna, Lombardia occidentale. Entro sera, l’intero settentrione potrà ritrovarsi bagnato a causa della pioggia. Qualche debole piovasco è previsto anche al Centro, in particolare nei settori dell’area Adriatica ed in Toscana. Quale sarà invece la situazione al Sud e sulle Isole? Piogge sparse accompagnate da qualche temporale interesseranno inizialmente la Sicilia e poi le altre regioni meridionali, dove è atteso un generale abbassamento delle temperature massime. Chi potrà godere invece di una giornata di sole e caldo, potendo quindi concedersi una piacevole gita all’aria aperta lasciando l’ombrello a casa? Bassa Toscana e Lazio potrebbero essere salve. Sprazzi sparsi di sole anche in Umbria e sui settori occidentali della Sicilia. Attese interessanti schiarite anche in Sardegna e nel Friuli Venezia Giulia, dove forse la Pasquetta potrebbe non essere del tutto rovinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA