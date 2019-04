Rafael, Amici 2019/ Chi è la fidanzata? “È più grande di me, ha 30 anni”

Settimana impegnativa ma anche ricca di emozioni per Rafael. Il ballerino della squadra Bianca di Amici 18 ha deciso di mettersi alla prova, accettando la comparata che Loredana Berté ha assegnato a lui e a Vincenzo Di Primo. I due ballerini, ormai veri e propri rivali, dovranno confrontarsi su una coreografia “sexy”, ben lontana dal loro stile. Rafel potrebbe però esser messo alla prova anche da un’altra prova speciale, chiesta da Renato Zero, ospite della puntata del serale di questa sera. Tutti i ragazzi si sono infatti preparati per una prova in più che rimane al momento avvolta nel mistero. Non solo prove, però, per Rafael durante questa settimana nella casetta Bianca di Amici 2019.

RAFAEL PARLA DELLA SUA FIDANZATA, CHI È?

Dopo aver riabbracciato sua madre sabato scorso, Rafael ha ricevuto in casetta una sorpresa dalla sua fidanzata. Il ballerino di Amici ha fatto cenno qualche volta alla presenza di una donna speciale nel suo cuore ma solo questa settimana ha parlato davvero di lei. “Lei è più grande di me. Ha trent’anni. Ne dimostra ventidue” ha ammesso il ballerino. Ha poi raccontato il loro primo incontro: “Lei lavorava con me nella compagnia. Mi ha dato il suo numero di telefono. Le ho mandato un messaggio che è come una poesia, molto lungo. Per lei era un no. Però aveva piacere perché uno come me l’aveva notata. – e continua – Poi passano tre o quattro mesi e le dico: ‘Ti inviterò solo per una cena. Se mi dici no, non ti darò più fastidio’. E lei mi dice: ‘Va bene. Andiamo a cena, ma io ti dico di no. Ti voglio comunque ascoltare’. Però con la cena l’ho colpita!”.

SORPRESA AD AMICI PER RAFAEL: LA LETTERA DELLA FIDANZATA

Confessioni d’amore quelle di Rafael che ad Amici 18 sono scaturite da una bellissima sorpresa: una lettera d’amore con tanto di foto ricevuta proprio dalla sua fidanzata. Il ballerino della squadra Bianca ha infatti raccontato anche di come le ha dichiarato i suoi sentimenti: “Le ho parlato. Lei non ha mai smesso di parlare, dopo si è calmata un po’ e ho iniziato a parlare io. Ho parlato tanto senza fermarmi. Le ho detto tutto quello che le volevo dire. E lei mi ridice di no. Quando è arrivata a casa, mi manda un messaggio, con cui mi dice: ‘Grazie, è stato tutto bellissimo. Dammi del tempo per pensare a tutto questo’. E io le avevo detto che avevo tempo”. Oggi stanno insieme e il loro amore procede a gonfie vele.





© RIPRODUZIONE RISERVATA