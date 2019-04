Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2019/ Milano e Roma: aperture 21-22 aprile

Le festività di Pasqua 2019 e Pasquetta anche quest’anno vedranno molti italiani trascorrere alcune giornate di vacanza con familiari ed amici. Per la grande distribuzione però, non sarà un giorno di relax poichè negozi e supermercati d’Italia nella maggior parte dei casi resteranno con le saracinesche alzate al fine di poter soddisfare anche le esigenze dei vacanzieri in procinto di preparare pranzi e cene in casa o scampagnate all’aria aperta. Se in tanti trascorreranno le due giornate di festa in famiglia, molti, soprattutto nel giorno di Pasquetta, potrebbero optare per una breve gita fuori porta, magari in vista di un pic-nic, ospiti di amici lontani o direttamente in un agriturismo o struttura turistica in qualche bella località italiana e non solo. Ad ogni modo, quasi sicuramente si sentirà l’esigenza di fare un salto nel più vicino supermercato per fare incetta di uova di Pasqua e colombe da regalare a parenti e amici o semplicemente per compare ciò che serve per un pranzo al sacco o per una cena in casa in una delle due giornate festive. Come sarà la situazione sul piano delle aperture straordinarie a Milano e provincia nei due giorni di Pasqua e Pasquetta? Come ogni anno, anche questa volta non ci dovrebbero essere problemi nel riuscire a trovare un market aperto, ma vediamo nel dettaglio.

SUPERMERCATI, NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI A MILANO

Avete dimenticato di comprare ciò che vi serve per il vostro pic-nic romantico? Niente paura! Se siete alla ricerca di un centro commerciale a Milano, il Bicocca Village in viale Sarca sarà aperto domenica 21 aprile in via eccezionale dalle 11 alle 21, mentre lunedì 22 aprile dalle 10 alle 21. Ovviamente, oltre al supermercato potrete usufruire anche di altri negozi che resteranno eccezionalmente aperti nelle due giornate festive I supermarket della catena Carrefour assicureranno una ampia copertura in gran parte della città: nel giorno di Pasqua 2019 sarà assicurata l’apertura nel supermercato Carrefour Express di Via Galvano Fiamma, ma anche in quelli di Via Luigi Settembrini e piazza Siena. Resterà aperto 24 ore su 24 anche il supermercato Market Mister Price di Porta Venezia (Via Tunisia 1), mentre l’Iper presso Piazza Portello in via Don Luigi Palazzolo rispetterà nella giornata di domenica l’apertura 8-21.

Clicca qui per l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Milano e provincia a Pasqua e Pasquetta

SUPERMERCATI, NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI A ROMA

Non solo Milano, anche i cittadini di Roma o i numerosi turisti che decideranno di scegliere come meta per le proprie vacanze di Pasqua e Pasquetta 2019 proprio la Capitale, potranno avere la necessità di doversi recare in un supermercato. Niente paura anche in questo caso! Nonostante le giornate di festa saranno numerosi gli esercizi commerciali che non abbasseranno le saracinesche. Tra i numerosi supermarket aperti al pubblico nella giornata di domenica 21 aprile, anche il Todis di Via di San Tommano D’Aquino che rispetterà le seguenti aperture: 8.30-13.30 e poi 16-20. Aperto anche il negozio della medesima catena di Via Squillace ma solo domenica mattina negli orari 9-13. Il centro commerciale Auchan Roma Collatina resterà aperto per 12 ore, dalle 9 alle 21 per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. Resterà aperta anche la Coop di Via Federico Borromeo dalle 7.30 e fino alle 19.30. I medesimi negozi resteranno aperti anche nella giornata di lunedì 22 aprile, al fine di poter garantire ai più ritardatari l’acquisto degli ultimi ingredienti ed oggetti in vista di una serena Pasquetta!

Clicca qui per l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Roma e provincia a Pasqua e Pasquetta



