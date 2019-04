Uovo di Pasqua e pranzo 2019, idee e menù/ Agnello o vegano? Ma tutti pazzi per…

Il pranzo di Pasqua 2019, per molti italiani rappresenterà una vera e propria tradizione che raccoglie attorno al tavolo delle feste amici e parenti vicini e lontani. Chi crede al detto “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, probabilmente resterà tradito all’ora di pranzo, in quanto generalmente anche i meno tradizionalisti non potranno fare a meno dei consueti manicaretti che le donne di casa (ma non solo!) porteranno in tavola. Per la gita fuori porta, dunque, tutto è rimandato alla giornata di lunedì, ma intanto per chi nel giorno di Pasqua resterà in città, non potrà mancare il consueto pranzo in famiglia all’insegna dei piatti della tradizione regionale e soprattutto del risparmio. Ovviamente sulle tavole degli italiani torneranno a dominare i veri classici delle festività pasquali, dal tanto contestato agnello ai dolci tradizionali delle feste, tra uova di cioccolato per tutti i gusti e colombe farcite o classiche. Ma in vista del prelibato pranzo pasquale, quali potrebbero essere le migliori idee da portare in tavola? Meglio puntare sul menù della tradizione all’insegna di agnello, salumi, uova e formaggi oppure sul menù vegano? La risposta arriva direttamente da una recente indagine della Coldiretti secondo la quale solo il 3% degli italiani punterà su un pranzo vegetariano o vegano mentre oltre l’80% rispetterà la tradizione delle varie regioni d’Italia, dove a farla da padrona sarà agnello cacio e ova secondo l’usanza abruzzese, agnello sotto il coppo come si usa in Molise o l’abbacchio alla scottadito del Lazio.

PRANZO DI PASQUA 2019, MENÙ A BASE DI AGNELLO O VEGANO?

Tra le ricette più gettonate da proporre per il pranzo di Pasqua 2019 non può assolutamente mancare l’agnello, un vero e proprio classico sempre amato dagli italiani. In tal senso, dunque, si potrà spaziare dagli arrosticini alle costolette panate. I più tradizionalisti e ghiotti potrebbero altrimenti puntare sulla classica teglia di agnello con patate alla cacciatora. E chi ama le polpette potrà usarle per accompagnare squisite verdure come asparagi o carciofi. L’agnello però primeggerà anche tra i primi, spaziando dagli gnocchi al sugo di castrato passando per le tagliatelle al ragù di agnello. Spazio ovviamente anche alle uova che, ancor prima di quelle dolci, potranno essere gustate in tante squisite versioni. Quelle farcite con crema agli asparagi saranno molto gradite anche da chi, faticosamente, sta seguendo una dieta ipocalorica. Usando poi la pasta brisè potrete impiegare le uova anche per la realizzazione di una squisita torta pasqualina, ripiena di bietole o spinaci. Ma per il pranzo di Pasqua si dovrà tenere in conto anche coloro che prediligono un menù totalmente vegetariano o vegano. In tal senso, un’idea che metterà tutti d’accordo potrà essere rappresentata dalle lasagne di verdura ma potrebbe rivelarsi vincente anche la scelta di tortelloni verdi con spinaci ed erbe aromatiche. Restando nella tradizione del Sud, potrebbe essere molto apprezzata anche la mini pastiera salata di riso e piselli o i tortini di patate e carciofi, accompagnati da tofu alla piastra.

UOVA DI CIOCCOLATO O COLOMBA: ECCO CHI LA SPUNTA

Il menù di Pasqua 2019 non può che concludersi in bellezza e dolcezza! Tra i dolci tipici della tradizione, la colomba viene scelta dal 70% delle famiglie italiane, a pari merito con le uova di cioccolato. Ovviamente non mancano quelle vere, sia da gustare sode ma anche da utilizzare per abbellire le tavole imbandite. Per Coldiretti, saranno in tutto circa 400 milioni le uova “ruspanti” consumate durante la Settimana Santa, ma a dominare resterà certamente la versione al cioccolato, in grado di mettere tutti d’accordo, grandi e piccini! Da quello artigianale alla versione classica venduta nei supermercati, l’uomo di cioccolato resta un vero must. Volete sorprendere i vostri commensali? Al vostro posto ci penserà Knam, il maestro del cioccolato, che anche quest’anno sorprenderà con tutte le sue ultime creazioni: dall’Uovo Multicolor, realizzato con pennellate di colore, all’Uovo Pulcino che vede spuntare dall’interno un vero e proprio pulcino in cioccolato. E poi ancora l’Uovo Fragola e l’Uovo Zampe. La vera novità però sarà rappresentata dalle uova di Pasqua dei “terrapiattisti” firmato Majani e che si presenta bidimensionale, disponibile però nelle sue versioni latte e fondente con granella di nocciole, bianco con granella di nocciole e pistacchi e infine fondente con gruè di cacao Colombia 75%. A voi l’ardua scelta!



