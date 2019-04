Veglia Pasqua, Sabato Santo/ Diretta streaming video: l’attesa della Resurrezione

Il “centro” del messaggio cristiano si dischiude in questa notte particolare del Sabato Santo, nella cosiddetta Veglia di Pasqua che annuncia la Resurrezione di Cristo dopo la Passione e la conseguente vittoria sulla morte: il Santo Sepolcro “squarciato”, i discepoli senza parole davanti a quella tomba vuota e l’annuncio di vita eterna fatto ad una incredula e spaventata Maddalena «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli, e di’ loro: “Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Come ogni anno, la Chiesa celebra la memoria di questa Resurrezione con la Sacra Eucaristia nella notte di Pasqua, penultimo appuntamento del Triduo pasquale in attesa della Sacra Celebrazione del Giorno di Pasqua domani, con annesso messaggio Urbi et Orbi: dalle ore 20.30 in San Pietro, Papa Francesco celebra la Veglia del Sabato Santo che accompagna ogni fede verso la riscoperta della definitiva Liberazione dalla morte e dal peccato grazie al sacrificio di Cristo Gesù. Come ha annunciato lo stesso Papa Bergoglio durante il primo gesto di questo Triduo 2019, la Messa del Sacro Crisma del Giovedì Santo, «I Vangeli ci presentano spesso questa immagine del Signore in mezzo alle folle, circondato e pressato dalla gente che gli porta i malati, lo prega che scacci gli spiriti maligni, ascolta i suoi insegnamenti e cammina con Lui. Il Signore non ha mai perso questo contatto diretto con la gente, ha sempre mantenuto la grazia della vicinanza, con il popolo nel suo insieme e con ciascuna persona in mezzo a quelle moltitudini».

SABATO SANTO, VEGLIA PASQUA E SIGNIFICATO

«La Chiesa celebra, con intima adesione spirituale, la memoria della morte in croce del Figlio di Dio, e nella sua croce vede l’albero della vita, fecondo di una nuova speranza», ripeteva il Papa Emerito Benedetto XVI nel approssimarsi alla Veglia del Sabato Santo, mentre solo lo scorso anno in una Udienza Generale prima del Triduo Pasquale Papa Francesco ripeteva a Piazza San Pietro «Qual è la festa più importante della nostra fede? Io fino a 15 anni credevo fosse il Natale. Invece la Pasqua è la festa più importante, perché è la festa dell’amore di Dio per noi». Per Bergoglio, l’annuncio della Pasqua rappresenta per la Chiesa «il centro della nostra fede e della nostra speranza, è il kerygma che continuamente evangelizza la Chiesa e che essa a sua volta è inviata ad evangelizzare». Questa notte, dalle ore 20.30 in avanti sarà possibile seguire la Veglia di Pasqua con la celebrazione di Papa Francesco in Basilica di San Pietro con le consuete modalità: su Rai 1 e Tv 2000 la diretta tv, sul canale YouTube di Vatican News per la diretta streaming video da ogni parte del mondo.

L’OMELIA DEL 2018

Nel 2018 l’omelia di Papa Francesco durante la Veglia Pasquale pose l’accento sul silenzio e il buio prima della luce della Pasqua, «Sentiamo il peso del silenzio davanti alla morte del Signore, un silenzio in cui ognuno di noi può riconoscersi e che cala profondo nelle fenditure del cuore del discepolo che dinanzi alla croce rimane senza parole. Sono le ore del discepolo ammutolito di fronte al dolore generato dalla morte di Gesù: che dire davanti a questa realtà? Il discepolo che rimane senza parole prendendo coscienza delle proprie reazioni durante le ore cruciali della vita del Signore: di fronte all’ingiustizia che ha condannato il Maestro, i discepoli hanno fatto silenzio; di fronte alle calunnie e alla falsa testimonianza subite dal Maestro, i discepoli hanno taciuto. Durante le ore difficili e dolorose della Passione, i discepoli hanno sperimentato in modo drammatico la loro incapacità di rischiare e di parlare in favore del Maestro; di più, lo hanno rinnegato, si sono nascosti, sono fuggiti, sono stati zitti». Per il Santo Padre, celebrare la Pasqua significa credere nuovamente che Dio irrompe e non cessa di irrompere nelle nostre storie, «sfidando i nostri determinismi uniformanti e paralizzanti. Celebrare la Pasqua significa lasciare che Gesù vinca quell’atteggiamento pusillanime che tante volte ci assedia e cerca di seppellire ogni tipo di speranza».





