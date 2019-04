Arezzo, incidente stradale: morta 29enne/ Arrestato un giovane: era ubriaco

Dopo i dramma di Fonteblanda e di Roma, un nuovo incidente stradale a Cervia: morta la 29enne Giovanna Santorelli. Come riporta La Nazione, lo scontro mortale si è verificato ieri a Pinarella di Cervia all’incrocio tra la via omonima e viale Tritone: l’automobile a bordo della quale viaggiava la giovane si è scontrata con un’altra vettura, un urto violentissimo che non le ha lasciato scampo. La ventinovenne, seduta dietro, è stata sbalzata fuori dalla macchina per poi ricadere sull’asfalto: la giovane è morta sul colpo. Ferite anche le altre due persone che si trovavano all’interno dell’auto, il fidanzato coetaneo e un’amica 53enne. Proprio insieme al compagno Giovanna Santorelli si era trasferita cinque anni fa nell’aretino, ma all’alba di ieri la sua vita è stata spezzata.

INCIDENTE STRADALE CERVIA: MORTA LA 29ENNE GIOVANNA SANTORELLI

L’altra auto rimasta coinvolta nel terribile incidente era guidata da 22enne di Cervia: il giovane è rimasto praticamente illeso ed è stato arrestato dalle forze dell’ordine per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza. Come evidenzia La Nazione, i primi risultati alcolemici hanno restituito un tasso di 2.2, quattro volte e mezzo superiore al limite di 0.50 fissato per legge. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sui risultati dei test effettuati per rilevare l’eventuale positività ai cannabinoidi. Secondo una primissima ricostruzione degli inquirenti, lo scontro mortale potrebbe essere frutto di un salto netto di precedenza: sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere le altre due persone. Il fidanzato della giovane scomparsa non ha riportato gravi feriti, mentre la 53enne è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena.

