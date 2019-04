Buona Pasqua 2019, Auguri/ Frasi, immagini: come inviarle a tutti i contatti WhatsApp

La Pasqua è arrivata e quindi è il momento di inviare gli auguri ai vostri cari. Se non sapete cosa scrivere per fare gli auguri di Buona Pasqua, potete rifarvi alle parole di Papa Francesco, secondo cui questa è una festività nella quale bisogna “lavarsi gli occhi dell’anima per poter vedere le cosse belle e fare le cose belle”. Ci sono tante riflessioni del pontefice che potete condividere con amici e parenti. «Andiamo e lasciamoci sorprendere da quest’alba diversa, lasciamoci sorprendere dalla novità che solo Cristo può dare. Lasciamo che la sua tenerezza e il suo amore muovano i nostri passi, lasciamo che il battito del suo cuore trasformi il nostro debole palpito». Ce n’è una in cui spiega il significato di questa festa. «La Pasqua è l’evento che ha portato la novità radicale per ogni essere umano, per la storia e per il mondo: è trionfo della vita sulla morte; è festa di risveglio e di rigenerazione». Toccante è anche una riflessione di Madre Teresa di Calcutta: «Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe. Che questa Pasqua ti faccia capire l’importanza delle piccole cose per i grandi cambiamenti».

COME INVIARE AUGURI DI BUONA PASQUA A TUTTI I CONTATTI WHATSAPP

Ora che Pasqua è arrivata gli utenti WhatsApp è pronta a “impallarsi” per gli auguri da/per tutta la rubrica. Se vi chiedete come fare per inviare a tutti un messaggio di auguri, sappiate che è possibile su WhatsApp. All’interno di quest’app c’è una feature per inviare auguri in breve tempo e a tutti, come spiegato da TecnoAndroid. WhatsApp fortunatamente ha una funzione molto semplice da usare e anche molto conosciuta: si tratta delle “liste broadcast”, che permettono di fare proprio questo. Quindi non dovete fare altro che aprire un nuovo broadcast, e ciò è possibile entrando nel menu in alto a destra. Basterà selezionare tutte le persone con una spunta e poi scrivere un unico messaggio. Questo sarà ovviamente mandato persona per persona proprio nello stesso momento. E se temete per la privacy, state tranquilli: nessuno saprà di essere stato contattato nello stesso istante di altri contatti della vostra rubrica. Se ancora non lo sapevate, potreste usare questa soluzione anche per le prossime feste…

AUGURI DI BUONA PASQUA PER I COMPAGNI UNIVERSITARI

Potete pensare a degli auguri speciali di Buona Pasqua per parenti e amici che frequentano l’Università, anche compagni. Tra i tanti messaggi che invadono le chat nel giorno di Pasqua, ci sono anche quelli per i compagni di corso o amici universitari. Dovete scegliere quello giusto per chi, lezione dopo lezione, è rimasto al vostro fianco. «Buona Pasqua e possa il calendario degli esami della tua sessione estiva essere meno lungo di una maratona di tutte le stagioni dei Simpson», «Buona Pasqua e possano le tue prossime lezioni essere meno noiose, ripetitive e scontate delle hit estive spagnole» e «Buona Pasqua e possa il prossimo esame orale essere più brillante di un discorso di Piero Angela». Queste sono solo alcune idee divertenti per sorprendere colleghi universitari e amici. «Buona Pasqua e gli appunti del tuo compagno di corso possano essere più comprensibili delle scritte in elfico sopra la porta delle Miniere dei nani di Moria».

