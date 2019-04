Raggi a rischio indagine per lo stadio Roma/ Gip alla procura “No all’archiviazione”

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, potrebbe subire una nuova indagine. A spiegarlo stamane senza troppi giri di parole è il Corriere della Sera, secondo cui il primo cittadino capitolino, dopo le polemiche suscitate a seguito degli audio con l’ex manager Ama, potrebbe finire nuovamente sotto inchiesta relativamente allo stadio di Tor di Valle. Il gip Constantino De Robbio ha respinto la richiesta di archiviazione della stessa sindaca, prescrivendo alla procura di Roma indagini più approfondite. La vicenda, come ricorda il Corriere, riguarda in particolare la mancata approvazione presso il consiglio comunale di Roma del «verbale conclusivo della Conferenza dei servizi – scrive il quotidiano – in merito al progetto stadio e i denuncianti, l’architetto Francesco Sanvitto del “Tavolo della libera urbanistica” assistito dall’avvocato Edoardo Mobrici, si erano opposti all’archiviazione richiesta dalla Procura». Secondo quanto denunciava l’associazione, vi sarebbe stata un’omissione nell’iter amministrativo, una sorta di scorciatoia che avrebbe favorito il costruttore Luca Parnassi, già incarcerato poi liberato, e al momento sotto indagine proprio per lo stadio della Roma.

RAGGI A RISCHIO INDAGINE PER LO STADIO ROMA

La stessa associazione sostiene che il verbale della conferenza sarebbe dovuto passare per l’assemblea capitolina, per discutere la possibilità di una variante urbanistica, e invece il 12 aprile del 2018 venne pubblicato il progetto e in seguito ufficializzato dopo il deposito presso l’Albo Pretorio. Per rendere ancora più chiara l’intera vicenda, ecco che cosa scrive il gip: «Occorre approfondire la sussistenza e le eventuali ragioni di una evidente violazione di legge che, laddove ravvisata, supererebbe le argomentazioni del magistrato inquirente in tema di dolo intenzionale e dall’altra parte far luce sul tema della mancata convocazione e acquisizione del parere sulla commissione urbanistica nell’iter per l’approvazione della delibera in questione, anche attraverso l’audizione del presidente della Commissione Urbanistica e del consigliere comunale indicati dall’opponente». Un’eventuale indagine non gioverebbe ovviamente al sindaco di Roma, Virginia Raggi, ne tanto meno all’esecutivo, già in combutta per la vicenda legata al sottosegretario Armando Siri.

