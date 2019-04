Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: tensione M5S e Lega (21 aprile 2019) 

Le ultime notizie ci portano ad analizzare tutte le tensioni tra Movimento Cinque Stelle e Lega che stanno venendo a galla grazie a quello che ormai in transatlantico è conosciuto come il “caso Siri”. A parlare della situazione è stato il capo gruppo alla Camera dei Grillini, Francesco D’Uva. Il siciliano, molto vicino alle posizioni di Di Maio, ha chiesto nuovamente a Siri di dimettersi, allo stesso tempo ha chiesto direttamente a Salvini di chiarire il perché il figlio del faccendiere Arata, uomo vicino ad alcune cosche mafiose, sia stato assunto da Giorgietti. Visti i rapporti tesi tra i due alleati di governo il PD ha deciso inoltre di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del governo, chiedendo al premier Conte di riferire alla Camera in tempi strettissimi sulla situazione in itinere.

Le proteste dei gilet gialli stanno continuando a mettere a ferro e fuoco tutta la Francia. La situazione più difficile nel 23° sabato consecutivo di manifestazioni si è avuta a Parigi. Nella città ancora sotto choc per il rogo di Notre Dame oggi si sono registrati infatti gli scontri più violenti. Le forze dell’ordine in tale contesto sono state costrette ad intervenire più volte, alla fine il bilancio è pesante con un paio di milioni di euro di danni è quasi 200 persone tratte in arresto. Il presidente Macron ha fissato per giovedì alle 18 il suo discorso alla Nazione, Macron dovrebbe offrire ai manifestanti un qualche sgravio fiscale, questo allo scopo di far terminare le proteste

Ultime notizie, Arrestato anche il padre del bimbo strangolato a Cassino

Dopo una notte di interrogatori il padre del piccolo di due anni e mezzo, strangolato in provincia di Cassino, è stato tratto in arresto. L’uomo portato in caserma dinanzi alle contraddizioni è crollato, riconoscendo di aver aiutato la compagna ad uccidere il proprio figlio. Per gli investigatori adesso il cerchio è chiuso, i due infatti avrebbero agito in concorso in una località vicino al luogo dove è stato ritrovato il corpo del piccino. I due lucidamente dopo l’efferato gesto hanno concordato di far ricadere la colpa sulla donna, questo stante i suoi continui ricoveri per depressione, l’obiettivo era quello di tratteggiare un quadro probatorio meno pesante.

Ultime notizie Serie A, Juventus campione d’Italia

Dopo la grande delusione dell’eliminazione dalla Champions a causa dell’Ajax la Juventus ha conquistato con cinque giornate d’anticipo l‘ottavo scudetto consecutivo. I bianconeri sono riusciti a ribaltare il risultato nella gara dello Stadium contro la Fiorentina, i bianconeri andati in svantaggio hanno prima pareggiato e poi segnato il goal vittoria grazie ad un autogol di un difensore viola. Nella giornata di oggi da registrare anche la vincita dello scudetto per la Juventus femminile. Da sottolineare in questo sabato di sport la vittoria di Fognini contro Rafa Nadal, l’italiano centra cosi la finale di un Master 1000: quello di Montecarlo. Il nostro connazionale se la vedrà in finale con il serbo Lajovic. Intanto in serata termina 1-1 la sfida Inter Roma, che va a fare il pari con quello delle 12.30 del Milan a Parma.



