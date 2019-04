Giornata della Terra 2019/ Earth Day, salvare il pianeta con Google e Greta Thunberg

La Giornata della Terra 2019 è arrivata: oggi 22 aprile celebriamo il nostro meraviglioso Pianeta. Sarà inevitabilmente una giornata particolare, perché mai prima d’ora ci siamo interrogati così seriamente su cosa fare per proteggere tutti gli esseri viventi che, come noi, hanno diritto di viverci, oltre che il clima e l’ambiente. Oggi dunque, in occasione della Giornata della Terra 2019, possiamo riflettere sul nostro impatto sul Pianeta, partendo ad esempio dalle migliaia di animali che abbiamo ucciso fino a provocare l’estinzione di moltissime specie. Questa giornata dunque può rappresentare il punto di partenza per invertire la rotta ed essere parte attiva del cambiamento. Ma partiamo dall’inizio, dal significato di questo giorno. La Giornata mondiale della Terra, o Earth Day, si celebre ogni anno il 22 aprile dal 1970, quando è nata per sensibilizzare a tematiche che ci sembrano lontane ma che sono in realtà alla base della nostra sopravvivenza. Sono passati decenni eppure questa iniziativa torna, a conferma di quanto il tema non sia stato affrontato seriamente finora.

GIORNATA DELLA TERRA 2019, MANIFESTAZIONE PER IL PIANETA

La Giornata della Terra 2019 è un’occasione per sensibilizzare tutti a tematiche basilari per la nostra sopravvivenza: la scomparsa di habitat naturali, l’estinzione di specie animali, l’inquinamento della plastica e dello smog… Questi sono solo alcuni dei danni provocati dall’uomo che come conseguenza stanno avendo, ad esempio, cambiamenti climatici, riscaldamento globale e incremento delle malattie. Per il Giornata della Terra ci si concentra sulla protezione delle specie animali che stiamo portando all’estinzione più velocemente di quanto sarebbe avvenuto naturalmente. Elefanti, giraffe, orsi polari, balene, api, insetti e coralli sono solo alcuni degli animali a cui stiamo complicando la vita al punto tale da renderla impossibile. Ma c’è una buona notizia: il tasso di estinzione può essere rallentato, molte specie possono essere protette e aiutate a crescere di nuovo. E dunque la Giornata della Terra 2019 può essere utile per approfondire anche quest’ultimo aspetto. Ma tutto ciò non può non passare anche dal coinvolgimento del mondo politico e quindi delle istituzioni.

EARTH DAY 2019, IL DOODLE DI GOOGLE

Per il Giornata della Terra 2019 c’è anche un doodle di Google. L’azienda di Mountain View lo ha realizzato anche quest’anno per dare il suo contributo. L’Earth Day Doodle del 2019 ci porta a spasso per il pianeta che chiamano casa per scoprire alcuni dei maestosi organismi che lo abitano. Il doodle per il Giornata della Terra è stato creato da Kevin Laughlin, il quale ha spiegato cosa significa per lui questa giornata: «È molto facile per noi esseri umani pensare a noi stessi come qualcosa di diverso o separato dalla natura. Se bisogna scegliere un solo giorno all’anno per ricordare che siamo tutti di questa terra quanto un verme, una montagna o un albero, la Giornata della Terra può essere quel giorno». Inoltre, ha spiegato quale ritiene possa essere l’impatto di questo doodle: «Se riesco a ispirare la più piccola curiosità o meraviglia in qualcuno, questo mi renderebbe molto felice». Infine, ha parlato della scelte delle specie da includere nel doodle: «Questa è stata la parte più difficile! L’ultima cosa che volevo fare era presentare gli animali in base alla loro bellezza o a come potevano in qualche modo attrarre la mia sensibilità. Abbiamo cercato di concentrarci su una buona gamma di organismi provenienti da tutto il mondo».



