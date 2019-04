Allerta meteo Roma: nubifragi e grandine/ Maltempo: possibili allagamenti in città

La giornata di domani, giovedì 4 aprile si preannuncia molto complessa a Roma, sul piano delle previsioni meteo per via di un vortice ciclonico di aria fredda in discesa dal Nord Europa e che si abbatterà sull’Italia con un’ondata di forte maltempo in particolare su alcune città. La Capitale sarà proprio tra queste. L’intera regione Lazio sarà interessata dal sempre più concreto pericolo di nubifragi con grandinate attese in giornata in città e non solo. Gli esperti de IlMeteo.it non sembrano prevedere nulla di buono nelle prossime ore, per via di un repentino peggioramento delle condizioni del tempo che si tradurranno in piogge anche intense dai settori tirrenici per poi estendersi al resto della regione. Particolarmente critica la giornata di domani poiché, il vortice in arrivo richiamerà correnti sempre più instabili e ricche di umidità dai quadranti meridionali provocando fenomeni particolarmente violenti nel corso della giornata.

ALLERTA METEO ROMA: SITUAZIONE CRITICA, ECCO DOVE

Ad essere maggiormente a rischio dalla nuova ondata di maltempo che si abbatterà sulla città di Roma e sul Lazio in generale saranno inizialmente le zone lungo i litorali tirrenici dove oltre ad essere attesi temporali intensi potrebbe esserci anche la possibile formazione di trombe marine lungo le coste, con effetti inattesi e probabilmente violenti. Il fronte di maltempo si sposterà poi via via sempre più verso l’interno con alto rischio di intense grandinate che potrebbero interessare le province di Latina, Frosinone, Viterbo con particolare intensità su Roma. Qui, secondo le previsioni, si registreranno grandi quantità di acqua in poco tempo, tra il pomeriggio e la sera, con punte fino a 60 millimetri in 6 ore e che potrebbero chiaramente rappresentare non pochi disagi ai cittadini, già alle prese con il complicato stato delle strade. Previsti infatti locali allagamenti e disagi alla circolazione dei mezzi. Non mancheranno poi le forti raffiche di vento con punte oltre i 60 km/h verso sera. Alla luce della situazione piuttosto critica, la Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, con codice giallo, per la giornata di domani. Non è esclusa la possibile chiusura delle scuole per la giornata di domani.

