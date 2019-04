David Rossi, misteri di Ior e Vaticano/ Video Le Iene, Chaouqui e la Cosea…

Morte David Rossi, prosegue l’inchiesta de Le Iene sulla morte del capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. Dopo lo speciale e la clamorosa intervista a Ettore Gotti Tedeschi, Antonino Monteleone ha raggiunto Francesca Immacolata Chaouqui, ex Cosea – Pontificia Commissione Economica e una dei due corvi della seconda Vatileaks, la fuga di notizie delle finanze vaticane. L’altro corvo è Monsignor Balda: entrambi hanno fatto parte della Cosea, commissione voluta da Papa Francesco per riorganizzare le attività economiche del Vaticano. Entrambi sono stati processati e condannati per divulgazione di documenti riservati. Le Iene hanno voluto chiederle cosa sa di un documento molto importante del quale si sarebbe discusso nel processo a carico dei corvi di Vatileaks. Nel documento si legge Istituto Opere di Religione, cioè lor, e indirizzato al presidente Ernst von Freyberg, e si parla di quattro conti presso la banca del Papa e di contatto con i vertici di Monte dei Paschi.

LE PAROLE DI FRANCESCA IMMACOLATA CHAOUQUI A LE IENE

«Monteleone, mi faccia una cortesia: non ho nulla da aggiungere, per favore. A me dispiace per David Rossi, apprezzo il lavoro giornalistico che state facendo e sicuramente state dando un contributo alla ricerca della verità, ma non posso aiutarvi», le parole di Francesca Immacolata Chaouqui a Antonino Monteleone, con l’ex membro Cosea che aggiunge: «C’erano tante cose che non tornavano. 4 conti riferibili a Mps una fantasia? Quello che è a mia conoscenza, è oggetto di segreto di Stato. Connessioni tra le finanze vaticane e le operazioni Mps? Non posso fornire queste indicazioni, se un giorno verrò sciolta dal segreto avrò il piacere di rispondere alle autorità competente. Documento a von Freyberg? Questo documento è stato contestato a monsignor Balda per essere stato consegnato ai giornalisti. Per come è scritto e per quello che viene contestato ufficialmente dalla Santa Sede a monsignor Balda, ho dubbi che tutto ciò che è scritto qua possa essere una patacca». Clicca qui per vedere il video.

