Due operai morti a Pieve Emanuele: schiacciati da paratia/ Forse un errore con la gru

Due operai sono morti stamane in quel di Pieve Emanuele, paese della periferia sud di Milano. Come riferito da numerosi quotidiani online in questi ultimi minuti, le due vittime stavano lavorando ad una paratia, quando è improvvisamente crollata travolgendoli. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare, morti praticamente sul colpo. L’episodio si è verificato questa mattina, attorno alle ore 11:30, quando i due operai erano al lavoro in un cantiere di via Roma, intenti a realizzare delle paratie nei pressi della ferrovia. Non si sa bene cosa sia successo, se per un errore umano o altro, fatto sta che la costruzione in cemento è crollata, sotterrando i due poveretti che non hanno fatto in tempo ad evitare i detriti che gli crollavano addosso. Entrambe le vittime avevano 45 anni, e sono state soccorse dagli equipaggi di due ambulanze del 118. Uno dei due è morto pressoché all’istante, mentre l’altro era in fin di vita quando è stato raggiunto, ed è stato a lungo rianimato sul posto fino a che non ne è stato dichiarato il decesso. Sul posto anche l’elisoccorso, richiamato poi alla base.

DUE OPERAI MORTI A PIEVE EMANUELE: SCHIACCIATI DA PARATIA

Subito dopo la chiamata si sono presentati anche gli uomini dei carabinieri della compagnia di Corsico, nonché gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e i tecnici di Rete ferroviaria italiana. Le due vittime erano al lavoro in un’aera di campagna poco distante dalla stazione di Pieve, e stando alle prime informazioni raccolte erano dipendenti della ditta C.E.F.I. srl di Casoria (in provincia di Napoli) per conto di Ferrovie dello Stato. Fra le ipotesi circa il crollo improvviso della paratia, una manovra sbagliata della gru che avrebbe appunto urtato la costruzione non ancora ultimata, facendola crollare. La circolazione ferroviaria, come ha fatto sapere Rfi, è stata sospesa fra Certosa di Pavia e Locate Triulzi, linea Milano–Tortona, dalle ore 12:05, di modo da permettere l’intervento degli uomini del 118. Sospesa anche la circolazione fra Pavia e Milano Rogoredo.

