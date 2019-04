Enna, Loredana Calì uccisa da ex marito Filippo Marraro/ Video, il sequestro choc

Il femminicidio di Enna sarà oggi al centro della trasmissione La vita in diretta. Emergono nuovi dettagli in merito all’uccisione di Loredana Calì, la mamma 40enne, assassinata dall’ex marito Filippo Marraro, 51 anni, a colpi di pistola. L’uomo, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Ansa, avrebbe minacciato la donna puntandole contro un’arma a Catenanuova (Enna) per poi sequestrarla. Un video immortala il momento choc del sequestro avvenuto il primo aprile scorso, alcuni minuti prima che Filippo uccidesse la donna. Il video in questione è stato acquisito dai carabinieri. Dopo il sequestro, l’uomo si sarebbe seduto nel sedile passeggeri posteriore intimando la ex moglie a guidare fino a giungere in una campagna dei genitori e qui avrebbe poi compiuto l’assurdo omicidio. E’ stato poi proprio l’ex marito ad allertare i carabinieri indicando il luogo in cui aveva ucciso la 40enne. Da alcuni mesi la coppia era separata e aveva due figli. Da quanto emerso dalle indagini, pare che anche in passato Marraro si fosse reso protagonista di episodi di violenza contro la donna anche se quest’ultima non l’aveva mai denunciato.

FEMMINICIDIO ENNA: MESSAGGIO CHOC ALL’AMICO

Con il passare delle ore continuano ad emergere dettagli inquietanti in merito al femminicidio di Enna. Ancor prima di uccidere la ex moglie, il suo assassino si definiva “vedovo” sul suo profilo Facebook dove annunciava che “la vendetta è un piatto freddo, più freddo e più si gusta”. Oggi sappiamo che quel riferimento era tristemente rivolto a Loredana. Due i colpi di revolver sparati al torace contro la donna dalla quale si stava separando, senza alcuna pietà. Poi, come spiega Leggo.it, l’uomo inviò un messaggio ad un amico con il quale spesso partecipava a dei raduni motociclistici per disdire la sua partecipazione in programma per il prossimo 7 aprile: “Mi dispiace, non posso venire: ho ucciso mia moglie”. Quindi la telefonata ai parenti della vittima; “andatevela a prendere morta”, prima di costituirsi ai carabinieri. Un agguato in piena regola, senza nessun segnale di pentimento quello che ha scosso Catenanuova, dove la mafia è di casa e i clan rivali si fanno la guerra in strada.





