Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 3 aprile: numeri vincenti (conc 214/2019)

La caccia ai numeri di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, riparte oggi, mercoledì 3 aprile, con una nuova estrazione. Qual è la combinazione vincente? Questa domanda troverà risposta tra qualche ora, quando verranno estratti i numeri e quindi saranno chiare anche le vincite realizzate e i premi distribuiti. Una cosa però è sicura: c’è tanta voglia di indovinare i sei numeri e mettere le mani sul premio associato al “6”. La settimana scorsa l’assalto è andato a vuoto: nessuno è riuscito ad azzeccare i numeri vincenti. Ma questo non vuol dire che non ci siano state persone che hanno sfiorato la vincita. E infatti quattro giocate sono risultate vincenti per il “5”. I loro possessori hanno dunque fallito l’assalto al primo premio di SiVinceTutto Superenalotto per un solo numero, ma si sono consolati con 2.500 euro. Come andrà stasera con il nuovo concorso del mercoledì? Lo scopriremo presto…

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

La fortuna non premia solo gli appassionati di Lotto e Superenalotto, ma anche i giocatori di SiVinceTutto. All’indomani della loro estrazione e alla vigilia del nuovo concorso, c’è l’appuntamento con un altro entusiasmante gioco. Per non far confusione, allora è bene fare chiarezza sulle modalità del SiVinceTutto. Bisogna giocare 12 numeri ma indovinarne solo 6. E questo al prezzo di 5 euro. Tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera: quella dell’estrazione, quindi oggi. Cosa bisogna fare per rientrare nella lista dei vincitori? L’obiettivo principale è indovinare i 6 numeri vincenti, ma si ottiene un premio anche azzeccando 5, 4, 3 e 2 numeri della combinazione estratta. Il momento fatidico, quello cioè dell’estrazione di SiVinceTutto, è alle 20, e noi ci faremo trovare pronti per fornirvi i numeri vincenti e permettervi di verificare la vostra giocata. E allora non ci resta che augurarvi buona fortuna.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



