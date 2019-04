Nicola Legrottaglie / “La mia castità con Erika Cerboni, Gesù per me è un maestro”

L’ex calciatore della Juventus, Nicola Legrottaglie, è stato ospite stamane presso gli studi di “Storie Italiane”, programma di Rai Uno condotto dalla brava Eleonora Daniele. L’ex bianconero è sposato da 6 anni con la sua attuale compagna, Erika Cerboni, e i due, prima di unirsi in matrimonio, hanno deciso di compiere un percorso di fede e di castità: «Ci siamo conosciuti nel 2008 – le parole dell’ex calciatore – poi nel 2013 ci siamo sposati. La prima scelta che è stata fatta è stata quella di conoscerci, di stare insieme, di valutare un progetto: quando abbiamo capito che potevamo fare qualcosa come squadra, come famiglia, abbiamo iniziato a costruire questo progetto». Un progetto che per i primi cinque anni è stato appunto basato sulla castità: «Dopo 10 anni di percorso di fede – aggiunge Legrottaglie – credo che la libertà di scelta sia alla base di ogni essere umano. Decisi di fare quella scelta perché mi fidavo di qualcuno: io ho riposto la mia fiducia in una persona che è Gesù, un maestro di vita, non è una religione ma uno che mi educa, che mi ha educato e che mi ha riprogrammato la mia mente».

NICOLA LEGROTTAGLIE “IL MIO PERCORSO DI FEDE”

Un cammino di fede e di introspezione ovviamente condiviso anche dalla moglie di Legrottaglie, Erika: «Ci siamo trovati in questo mondo – racconta la compagna dell’ex calciatore – un cammino partito singolarmente che poi si è incrociato, ci siamo trovati sulla stessa strada. E’ stato un percorso personale – aggiunto – perché ci credevamo interiormente e non per influenza di altri». Nicola ed Erika hanno uno splendido bambino di quattro anni, ma non è da escludere che a breve possa arrivare un fratellino: «Un altro bambino in cantiere? Siamo aperti a qualsiasi cosa – risponde l’ex giocatore – l’idea c’è». Sicuramente la scelta di Legrottaglie non è usuale nel mondo del calcio: «Ho fatto una scelta estrema – aggiunge – i miei colleghi mi hanno rispettato ma comunque non mi aspetto che qualcuno condividi le mie scelte. Ho sentito dire che lo sport non può essere collegato alla fede ma è un’ignoranza, la fede c’è in ogni settore».

