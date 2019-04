Roma, protesta contro i rom a Torre Maura/ Il comune cede e li sposta altrove

I rom che da martedì scorso erano ospiti presso il centro d’accoglienza in via dei Codirossoni a Roma, verranno trasferiti entro i prossimi 7 giorni. Alla fine hanno vinto i residenti dell’estrema periferia est della capitale, dopo una manifestazione andata in scena nella tarda serata di ieri, promossa da sigle d’estrema destra a Torre Maura. 70 rom, fra cui 33 bambini e 22 donne (tre incinta) verranno spostati in altre strutture della città, dopo un incontro fra il capo di gabinetto della sindaca Raggi, Stefano Castiglione, la dirigente dell’ufficio rom del Comune, il minisindaco, e una delegazioni dei cittadini della zona. «Da oggi – le parole del presidente grillino del VI municipio di Roma, Roberto Romanella, riportate da Repubblica – la Sala operativa sociale del Campidoglio inizierà a svuotare il centro. Certo si parla tanto di integrazione e da qualche parte si sarebbe dovuto iniziare. In questo caso – aggiunge – siamo proprio caduti dal pero, non eravamo stati informati di nulla. C’è stato un grave difetto di comunicazione non deve più accadere».

ROMA, PROTESTA CONTRO I ROM A TORRE MAURA: IL COMUNE LI SPOSTA ALTROVE

Circa 300 persone hanno presidiato per ore l’ingresso del centro di accoglienza di Torre Maura, dando anche fuoco ad un mezzo utilizzato dagli operatori dello stesso centro, e ostruendo l’arrivo dei vigili del fuoco. Sono dovute intervenire più volte le forze dell’ordine in assetto antisommossa per ristabilire la calma ed evitare il peggio. «Sono stato io a innescare la rivolta – afferma Giuseppe Andrea Barillaro, un libero professionista 30enne, residente nelle case popolari vicino al centro che ospita i rom – verso le 15 stavo andando a lavorare col carroattrezzi, ho visto le macchine di servizio del Comune, ho chiesto cosa stava succedendo e mi hanno risposto che stavano sistemando i rom, a quel punto mi sono fermato e ho iniziato ad avvisare tutto il quartiere». Forza Nuova non si fida delle promesse del comune e dalle 19 di questa sera ha annunciato un nuovo presidio permanente «fino a quando l’ultimo rom non sarà andato via»

