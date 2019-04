Stefano Leo, movente scambio di persona?/ “Said voleva uccidere compagno della ex“

Quando il caso di Stefano Leo sembrava ormai essersi “archiviato” con la confessione choc del killer Said Mechaquat (27enne di origine marocchina ma cittadino italiano), spunta una possibile nuova pista, un possibile nuovo movente dietro l’orrendo e assurdo omicidio ai Murazzi del Po di Torino, lo scorso 23 febbraio. Si chiama Fabio M. ed è il nuovo compagno della donna con la quale Said non solo è stato per diversi anni ma dalla quale ha avuto quel figlio per cui – dice nell’interrogatorio – «è due anni che non me lo fa vedere». Ebbene, quel Fabio avrebbe una somiglianza piuttosto decisa con Stefano Leo e potrebbe dunque esserci uno scambio di persona all’origine di tutto, come riporta la Procura di Torino in queste ultime ore: «aveva minacciato che un giorno o l’altro gli avrebbe tagliato la gola» racconta Nicola, il padre di Fabio, ai colleghi di Repubblica Torino. Non solo, «La barba, il sorriso, a parte gli orecchini e il colore degli occhi si assomigliano come due gocce d’acqua. Quell’uomo voleva sgozzare mio figlio, non quel povero ragazzo. Said e Fabio si conoscono, hanno litigato spesso perché mio figlio difendeva la sua compagna con cui vive da diversi anni. Ma forse Said si è confuso, non lo so».

RAZZISMO O SCAMBIO DI PERSONA?

Secondo il Procuratore di Torino Paolo Borgna queste parole possono cambiare il quadro accusatorio e lo stesso movente ma al momento è troppo presto per considerare fasulla la confessione resa da Said nei giorni scorsi: «L’indagine è ancora densa di sviluppi, sia sul fatto, sia sul movente. Però oggi abbiamo una confessione, che non è più la regina delle prove, però è comunque una prova importante, corroborata da alcuni elementi molto significativi». Si passerebbe così dal razzismo al contrario – «Volevo ammazzare un italiano felice, così l’ho colpito col coltello» come detto da Said nell’interrogatorio – ad un “semplice” scambio di persona per vendetta personale. In entrambi i moventi c’è molto ancora che non quadra e che non convince appieno rispetto agli elementi finora raccolti: «Non vi sembra che il mio compagno e Stefano Leo si assomiglino tantissimo?», aveva aggiunto l’ex fidanzata del killer nonché mamma del figlio. In una intervista a Sky Tg24 ancora il Procuratore di Torino aggiunge «Ci basta per tenere quella persona in galera, ma sul movente stiamo ancora lavorando. Non ci acquietiamo della verità che c’è stata detta dal confesso». Da ultimo, a mettere ancora più in crisi l’impianto accusatorio, ci pensa l’avvocato del marocchino ora in carcere dopo il delitto dei Murazzi «non è mancino ma dice di aver colpito Stefano Leo con la mano sinistra. Ci sono troppe incongruenze e potremmo trovarci di fronte ad un mitomane», spiega l’avvocato Basilio Foti a Radio Capital questa mattina.

