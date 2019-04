Bari, bimbo beve acido caustico in succo di frutta/ Mamma “non sta bene, è ustionato”

Collegata da Bari a Pomeriggio 5 parla per la prima volta la mamma del bambino che a Bari lo scorso 25 marzo ha bevuto un succo di frutta in un bar dove invece vi era contenuto dell’acido caustico (dimostrato molto dopo dopo gli esami dell’ospedale dove il piccolo bimbo è stato ricoverato in gravi condizioni): si chiama Adele e con grande contrizione e discrezione ha raccontato nella maniera più obiettiva e “calma” tutto quanto avvenuto al suo piccolo bambino che ad oggi, dopo diverse settimane ancora non riesce a mangiare. «Parla sempre, mi dice che mi vuole bene e che è il mio cuore: ma non sta bene purtroppo, anche se è un bambino forte e si rimetterà al più presto». Da sabato pomeriggio scorso il bambino è monitorato nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII di Bar: il primario Guglielmo Paradies ha fatto sapere che «Il bambino riposa bene e interagisce con noi in maniera adeguata».

IL RACCONTO DRAMMATICO DI MAMMA ADELE

Mamma Adele conferma tutto e racconta in diretta a Pomeriggio5: «il bambino è stazionario, monitorato dai medici: è un bimbo forte e questo lo aiuta però ecco non sta molto bene»: nel raccontare cosa è successo quel giorno drammatico nel bar pugliese, la donna non nasconde la commozione ma riesce in maniera approfondita a documentare il tutto senza lasciarsi andare a sfoghi né “minacce”. «Non appena fatto il primo sorso subito si è sentito male e ha iniziato a vomitare, tutta la bocca era rosso sangue. Al Pronto Soccorso le prime cure non sono servite, la situazione si è poi aggravata»: la mamma ha poi ringraziato tutti i medici per quanto hanno fatto e quanto ancora stanno facendo per questo bimbo che ancora non mangia ma almeno è stazionario e fuori dal pericolo di vita. «Ha lesioni all’esofago e allo stomaco, ma ringrazio tutti i medici che hanno provato e tentato di migliorare le sue condizioni»: come stanno verificando le indagini della Procura di Bari, l’acido caustico sarebbe già stato contenuto nella bottiglietta del succo visto che è stato aperto in quel momento e non è stato versato in un momento precedente nel bicchiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA