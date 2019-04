Bergamo, ex chiesa venduta ai musulmani/ Ma Regione Lombardia ha diritto prelazione

La vicenda della ex chiesa degli Ex Ospedali Riuniti si conclude con la cessione definitiva all’Associazione Musulmani di Bergamo. Anzi no: è stata pubblicata oggi la delibera con cui l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII (che fino ad oggi deteneva i locali della ex chiesetta) vende agli islamici l’intera ex struttura sacra per una cifra di 452.196 euro, battendo all’asta sia la Regione che la Chiesa ortodossa romena. Il caso esplose a fine ottobre quando la Regione Lombardia provò a mettersi in mezzo alla trattativa perché non dell’idea di concedere locali per la preghiera musulmana in un’area un tempo della chiesa cattolica. Il Presidente Fontana si oppose e promise di occuparsi personalmente del caso: oggi di fatta la formalizzazione della decisione dell’Asst permette alla Regione di esercitare il diritto di prelazione sull’immobile, come già promesso dal Governatore leghista. L’asta per la vendita aveva sancito lo scorso ottobre 2018 la vendita della chiesetta all’Associazione Musulmani, forte di un rialzo dell’8 per cento sulla base d’asta (418.700 euro): ora però, con le polemiche emerse in maniera ingente negli scorsi mesi, il Presidente Fontana intende annunciare il diritto di prelazione congelando la gara conclusasi a livello tecnico oggi.

LA REGIONE LOMBARDIA NON CI STA

Secondo quanto riportato da Bergamo News, l’Associazione Musulmani dovrà ora a firmare un contratto con efficacia che resterà di fatto ancora in sospeso: la Soprintendenza avrà 60 giorni di tempo per poter esercitare il diritto di prelazione e comunicare poi la decisione agli enti territoriali competenti, Regione Lombardia compresa. Al momento gli spazi dell’ex chiesetta sono occupati con un contratto in comodato d’uso gratuito dalla Diocesi Ortodossa Romena: la delibera a firma del direttore generale dell’Asst, Maria Beatrice Stasi, prevede «la restituzione della cauzione di 20.935 agli altri offerenti, e precisamente alla ditta ‘Sala Hotels srl’ di Bergamo e alla Diocesi ortodossa romena d’Italia». Da ultimo, sempre nella delibera dell’Asst, viene sancito che «si disdica il contratto entro la data di sottoscrizione del contratto di compravendita».

