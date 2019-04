Bimba e mamma morte in slittino/ Alto Adige, Procura archivia gestori impianto sci

Ricorderete il terribile caso della bimba (Emily Formisano) con la mamma Renata Dyakowska morte sullo slittino il 4 gennaio scorso sul Corno del Renon (Bolzano, Alto Adige) dopo essersi schiantate contro un albero per aver imboccato per errore una pista nera. Ebbene, oggi la Procura di Bolzano ha chiesto l’archiviazione per i gestori del comprensorio sciistico del Renon ( Siegfried Wolfsgruber) nonché per il papà di Emily, Ciro Formisano, indagato più per atto dovuto che non per reali implicazioni di responsabilità personali. 8 anni la piccola morta sul colpo, 38 anni la mamma morta un mese dopo per le conseguenze troppo gravi dopo lo schianto nella discesa sulla pista “nera”: un dramma famigliare che fece però scatenare diverse polemiche su quel cartello scritto in tedesco all’inizio della pista per mettere in avviso gli sciatori e gli utenti sulla pericolosità del tracciato. Secondo i pm però non sarebbero emerse responsabilità indirette legate alle segnalazioni in tedesco sui cartelli.

“NON CI SONO RESPONSABILI NELLA TRAGEDIA”

Non solo, secondo gli inquirenti non vi sarebbero in generale responsabilità nella tragedia, imputata invece alla scelta errata della mamma della bimba che ha imboccato la pista sbagliata finendo il tutto in tragedia. Il caso di Emily Formisano e della sua mamma Renata non può che fare ancora discutere specie dopo la decisione dei pm di lasciare sostanzialmente “senza responsabili” se non la mamma l’intera terribile vicenda. Ora spetterà al Gip valutare se accogliere o meno la richiesta della Procura; «Il mio è angelo è morto, perché non sono morto io?» urlava disperato il padre operaio specializzato della ditta Dana Brevini di Reggio Emilia, che nel momento della tragedia si trovava con l’altro figlio maschio mentre le donne di famiglia facevano un giro sullo slittino. Resta infine l’amarezza per una segnaletica che non risultava – e non risulta per molti commentatori – del tutto idonea: pur segnalando il divieto di discesa con slittino, infatti, la scritta presente sul segnale della pista nera era solo in lingua tedesca.

