Desirée Piovanelli, Dna di un altro uomo/ Nuovo “Ignoto 1” dopo caso Yara Gambirasio?

Riflettori accesi sul caso di Desirée Piovanelli, ragazzina appena 14enne uccisa a Leno, in provincia di Brescia, nel settembre del 2002. Negli ultimi giorni è spuntata una novità importantissima sulla quale si concentrerà oggi anche la trasmissione Pomeriggio 5 in riferimento alla svolta che potrebbe confermare l’ipotesi choc del padre. Maurizio Piovanelli, aveva già presentato un esposto convinto che dietro il delitto della figlia ci fosse “un giro di pedofilia ed un mandante ancora in libertà”. Per l’omicidio di Desirée furono condannati in via definitiva tre minori – che hanno già scontato la loro pena – ed un adulto, Giovanni Erra, che dal carcere ha chiesto con forza la revisione del processo. Negli ultimi giorni è trapelata la notizia secondo la quale sarebbe stata trovata una traccia biologica sul giubbino della 14enne, già identificata dai Ris 17 anni fa ma mai presa in considerazione. “La traccia è di un soggetto di sesso maschile diverso dagli indagati”, si leggeva nella relazione agli atti scritta dall’allora comandante dei Ris Luciano Garofano. Oggi, dunque, gli inquirenti stanno valutando come muoversi in base a tale novità eclatante.

DESIRÉE PIOVANELLI: NUOVO IGNOTO 1?

Potrebbe esserci un nuovo “Ignoto 1”, come accadde per il caso di un’altra giovane vittima, Yara Gambirasio? E’ questa la domanda degli inquirenti che hanno preso parte nelle passate ore ad un vertice in procura, alla presenza del procuratore Carlo Nocerino, il sostituto Barbara Benzi e il dirigente della Squadra Mobile della Questura Alfonso Iadevaia al quale sono state affidate le nuove indagini. Il padre di Desirée Piovanelli, Maurizio, è già stato ascoltato in procura così come una ragazza di Leno che da minorenne fu coinvolta in festini hot con sesso e droga, e il padre di quest’ultima dalla cui denuncia venne arrestato un residente a Leno poi condannato. Al momento i magistrati di Brescia hanno aperto un fascicolo per omicidio, al momento senza indagati. Il caso della 14enne potrebbe subire nelle prossime settimane ulteriori colpi di scena che potrebbero rimettere tutto in discussione, confermando i dubbi del genitore.

