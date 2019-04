Femminicidio Enna/ Un’ex di Marraro “Ho fatto 50 denunce, nessuno ha fatto nulla”

Un omicidio premeditato quello di Filippo Marraro nei confronti di Loredana Calì, avvenuto ad Enna la settimana scorsa. Nella giornata di ieri è stato diffuso un video choc in cui si vede l’uomo costringere a salire su un’auto la povera 40enne; i due andranno poi in campagna dove Marraro giustizierà la compagna perché non voleva accettare la loro separazione. A quel punto l’assassino chiamerà la madre di Loredana “Venitevela a prendere morta”, e poi disdirà un appuntamento come se nulla fosse “Non posso venire al raduno, ho ucciso mia moglie, addio, addio a tutti, scusatemi di tutto”. Una tranquillità agghiacciante che lascia basiti, così come le immagini del filmato di cui sopra, che in breve tempo ha fatto il giro del web. Oggi è tornato ad occuparsi del caso il programma di Rai Uno, “Storie Italiane”, che ha portato una testimonianza choc, quella di un’altra ex di Marraro.

FEMMINICIDIO ENNA, TESTIMONIANZA CHOC DI UN’EX DI FILIPPO MARRARO

Antonella, altra compagna del delinquente, ha raccontato: «E’ sempre stato così, vivevo un incubo, era violento sempre e non si rassegnava: io in 7 anni non ho praticamente mai vissuto». La donna svela di aver denunciato per ben 50 volte Marraro, ma le forze dell’ordine non sono mai intervenute: «Mi dicevano “Signora, se non c’è il sangue e non c’è il morto noi non possiamo intervenire”». La donna ha subito l’asportazione della milza per colpa di quell’uomo violento, è stata minacciata di morte così come la sua famiglia: «Non potevo più vivere Eleonora – prosegue Antonella rivolgendosi alla padrona di casa – ho avuto paura di morire, ero arrivata a 50 chilogrammi, lui era un tormento, non accettava la separazione anche per gelosia». Antonella non è mai stata minacciata con la pistola, come accaduto alla povera Loredana, ma con «bastoni, catene… mi ha massacrato di botte, ho tanti referti, ma non hanno mai fatto nulla». Parole che tolgono il fiato.

