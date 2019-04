INCENDIO MANIFATTURA ALBINO/ Video, a fuoco magazzino: si alza colonna di fumo nero

Sono ore di grande preoccupazione e apprensione ad Albino, dove la locale Manifattura ha preso fuoco per via di un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 aprile 2019, per ragioni ancora in via di accertamento. Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, sul posto sono in azione ben cinque squadre dei vigili del fuoco provenienti da Bergamo e dalla stessa Albino, che fin dalle prime ore di questo pomeriggio stanno lavorando alacremente nel tentativo di venire a capo di un incendio di vaste proporzioni. Non c’è bisogno di risiedere ad Albino per sapere che la Manifattura ha preso fuoco: come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, un’altissima colonna di fumo levatasi dal fabbricato è visibile anche a diversi km di distanza.

INCENDIO MANIFATTURA ALBINO

Come sempre avviene quando si parla di incendi che interessano aziende industriali o depositi di materiali a rischio, la preoccupazione maggiore riguarda una contaminazione dell’aria nelle zone circostanti. Non fa eccezione il caso della Manifattura di Albino, andata a fuoco questo pomeriggio, e che ha portato l’Arpa, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, a recarsi sul posto per monitorare da vicino la situazione e assicurare la salute dei residenti. Secondo quanto emerso fino a questo momento, nello scoppio che ha causato l’incendio della Manifattura non ci sarebbero fortunatamente feriti. Stando alle informazioni riportate da L’Eco di Bergamo, ad andare a fuoco sarebbe stato in particolare il magazzino dove sono custodite le balle di cotone.





