Incidente Francavilla Sinni/ Due morti e un ferito grave: scontro fatale fra auto

Ancora sangue sulle strade ancora un incidente mortale, questa volta, a Francavilla Sinni, piccolo comune in provincia di Potenza (Basilicata). Due auto si sono scontrate, e ad avere la peggio sono stati due coniugi che viaggiavano su una piccola Fiat Panda: l’utilitaria torinese si è ribaltata più volte dopo l’impatto con l’altro mezzo, e i due occupanti sono morti praticamente sul colpo. Le vittime si chiamavano Carmine Isoldi di 74 anni, e la moglie Gilda, di anni 67. Entrambi erano originari di Cropani, una piccola frazione di San Severino Lucano, piccolo borgo non distante dal luogo dell’incidente fatale. L’episodio si è verificato lungo la statale Sinnica, poco prima del distributore di benzina, nella mattinata di oggi, giovedì 4 aprile. Ferito anche l’occupante dell’altra vettura, anch’essa una Fiat Panda, che è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, presso l’ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo dell’incidente, dopo che è stato lanciato l’allarme, sono giunti gli uomini del 118, un’automedica, i carabinieri, e i vigili del fuoco.

INCIDENTE MORTALE A FRANCAVILLA SINNI

I pompieri hanno estratto dalle lamiere i corpi delle due vittime ormai senza vita. Le forze dell’ordine hanno invece effettuato i rilievi e al momento non è ancora ben chiara la causa che ha portato al fatale impatto. Il traffico è stato rallentato a lungo dopo l’incidente, di modo da permettere ai soccorsi di aiutare le persone coinvolte. Sul luogo sono inoltre giunti gli uomini dell’Anas, che hanno messo in sicurezza il tratto di strada. La notizia della morte dei due coniugi ha ovviamente sconvolto la piccola comunità di San Severino Lucano, un paese che conta poco più di 1000 abitanti. Il sindaco, Franco Fiore, ha annunciato che non è da escludere il lutto cittadino il giorno dei funerali di Carmine e Gilda. Purtroppo non è la prima volta che si verifica un incidente stradale in quel punto della Sinnica. Meno di due mesi fa, lo scorso 8 febbraio, vi furono addirittura sette feriti dopo uno scontro fra auto, ma fortunatamente nessuna vittima, e tutti se la cavarono con qualche graffio e tanto spavento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA