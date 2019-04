INCIDENTE SULLA TERNI-ORTE: UN MORTO/ Vittima autotrasportatore: traffico paralizzato

Incidente mortale sul raccordo Terni-Orte nel pomeriggio di oggi, 4 aprile 2019. Poco prima delle 16, secondo quanto riferito dall’Ansa, un uomo ha perso la vita nell’impatto registratosi nei pressi dello svincolo di Amelia. Stando alle prime informazioni emerse finora, la vittima sarebbe un autotrasportatore. L’uomo avrebbe avuto la peggio nell’incidente che ha coinvolto la sua autocisterna e un altro mezzo fra Narni e Amelia. Sempre l’ansa riporta una prima versione relativa alla dinamica dell’incidente: l’impatto sarebbe avvenuto infatti in un tratto in cui si circola su una sola corsia in entrambe le direzioni. L’autocisterna guidata dalla vittima, secondo quanto appreso in queste prime fasi, si è scontrata frontalmente con un altro mezzo: per il conducente non c’è stato niente da fare.

INCIDENTE SULLA TERNI-ORTE: UN MORTO

L’incidente avvenuto lungo il raccordo Terni-Orte di questo pomeriggio ha letteralmente paralizzato il traffico. Secondo quanto riferito dall’ansa, dopo l’impatto frontale in cui ha perso la vita un autotrasportatore, la viabilità ha subito pesante ripercussioni: anche in questo momento si segnalano file di diversi chilometri lungo il raccordo. Per questo motivo le forze dell’ordine consigliano di scegliere percorsi alternativi agli automobilisti chiamati a compiere quella tratta. Sul luogo dell’incidente stradale si sono portati, oltre agli agenti della Polstrada, anche i sanitari del 118, che nulla hanno potuto per salvare la vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, occupatisi di disciplinare il traffico congestionato.

