Jean-Louis David è morto/ Addio al parrucchiere-star: inventò il degradé

Il famoso acconciatore delle dive Jean-Louis David è morto ieri, mercoledì 3 aprile 2019 all’età di 85 anni. Nato il 24 marzo del 1934 da una famiglia di parrucchieri proveniente da Grasse, in Provenza, ha debuttato a Parigi negli anni Cinquanta. Quello per lui, fu un vero periodo d’oro, anche per via dell’imposizione dei coiffeur “artisti”. Senza ombra di dubbio è stato il precursore dell’acconciatura francese e l’inventore del taglio degradé. Il primo salone che portava il suo nome è stato aperto nel 1961 proprio a Parigi nell’influente Avenue Wagram. Ammogliato per ben quattro volte, padre di quattro figli è scomparso in Svizzera dove abitava dal 2002. Aveva dei saloni in tutto il mondo e nel 1976 ha fondato proprio questo gruppo, lanciando anche una particolare linea di prodotti cosmetici innovativi. Era considerato un vero visionario nel suo campo, fin dai primi passi con le acconciature, anche per merito delle immediate collaborazioni con i maggiori fotografi di moda: da Helmut Newton fino a Herb Ritts.

Jean-Louis David è morto

Jean-Louis David dopo le collaborazioni dirette con i fotografi, ha deciso di scattare da solo le proprie fotografie, fino a realizzare dei video negli anni Settanta. Il suo marchio era stato ceduto nel 2002 al gruppo americano Regis Corporation che poi ha rivenduto nel 2008 al gruppo Provalliance di Franck Provost: “È stato un visionario, avanguardista, un inventore e un businessman fuori dalla norma che ha segnato il mondo della coiffure”, ha confidato in queste ore lo stesso Provost intervistato da BFM-TV. Ad appena 20 anni di età, era arrivata la prima consacrazione come acconciatore quando ha pettinato l’attrice biondo platino di Hollywood Kim Novak, futura protagonista del film Vertigo di Alfred Hitchcock. In quel periodo esercitava come impiegato presso una parrucchiera appartenente alla rivista di cinema Cinemamonde. Lui si considerava un vero artigiano e il suo cavallo di battaglia risiedeva in acconciature semplici, pettinate in maniera leggera ed elegante, molto facili da imitare. Nel 1974 ha lasciato Parigi per spostarsi negli Stati Uniti dove ha scoperto il potere del sistema anglo-sassone del franchising, che ha applicato poi per ingrandire la sua vasta rete di saloni per parrucchieri in giro per il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA